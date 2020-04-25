Коллектив Минприроды высадит на субботнике более 200 деревьев и кустарников

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный аппарат Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды во главе с заместителем министра Александром Корбутом во время республиканского субботника благоустроит прилегающую к ведомству территорию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минприроды.

Коллектив природоохранного ведомства высадит красные клены, яблони, спирею, туи, а также кустарники можжевельника и барбариса - всего 215 зеленых насаждений.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель сегодня направится в Лиду и совместно с инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, представителями Свято-Георгиевского храма и воспитанниками воскресной школы посадит 20 деревьев клена и туи. Все проводимые ведомством мероприятия приурочены к экологической кампании "Обустроим малую родину", а также к 75-летию Великой Победы.

Средства, вырученные в день субботника, направят на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, а также на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, материальных комплексов мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-