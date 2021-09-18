Коллектив ученых университета МЧС запатентовал свое изобретение

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив ученых Университета гражданской защиты МЧС запатентовал свое изобретение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения.
Кандидат химических наук, доцент, профессор кафедры процессов горения и взрыва Ольга Рева, а также методист факультета подготовки научных кадров Денис Криваль подали заявку и по решению Национального центра интеллектуальной собственности получили патент на изобретение - "Способ активации поверхности полиамидных нитей и волокон для адсорбции неорганического замедлителя горения".
"Изобретение относится к области огнезащитной отделки полиамидных нитей, волокон и тканей, - рассказали авторы. - Оно предназначено для изготовления огнестойких материалов для мебели, одежды, ковровых изделий, кордовых нитей, канатов, строповых лент, волокон для технических изделий".
Прочность огнезащитной обработки обеспечивается химической активацией поверхности полиамидных нитей и волокон.
Данный патент является продолжением научной работы "Нанокомпозиционные материалы на основе полиэфира и полиамида, обладающие перманентной огнестойкостью", ставшей победителем республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси - 2017" в номинации "Химические технологии, нефтехимия".-0-