Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников - Орда

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный договор служит мощным мотивационным фактором для работников. На этом акцентировал внимание председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в ходе встречи с участниками обучающих курсов молодежного профактива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Коллективный договор является "местной конституцией" предприятий и организаций. В нем прописаны основные нормы, о чем удалось договориться согласно генеральному соглашению, а также тарифным соглашениям по отраслям. Кроме того, в каждый коллективный договор вносятся дополнительные гарантии, исходя из специфики работы конкретной организации и запросов работников", - подчеркнул Михаил Орда.

Гарантия занятости, надбавки и доплаты, охрана труда, оказание материальной помощи сотрудникам, медицинское обслуживание и оздоровление членов профсоюза, социальная защита молодежи, бонусы для многодетных матерей, поддержка ветеранов, решение жилищных вопросов, культурно-массовая, спортивная и туристическо-экскурсионная работа. Это далеко не полный перечень преференций, которыми сегодня пользуются члены профсоюзных организаций в рамках коллективно-договорного регулирования.

"То, что сегодня прописано в коллективных договорах предприятий и организаций, является обязательной для выполнения нормой. Если в законе прописана какая-то социальная гарантия, а по коллективному договору есть возможность у предприятия выделять на эти цели больше средств и дополнить какие-то социальные гарантии, то действует именно та норма, что прописана в "местной конституции" и превышает законодательную норму. Вот в чем огромный смысл документа", - уточнил председатель ФПБ.

Социальное партнерство обусловлено жизненной необходимостью и направлено на обеспечение социальной справедливости, по сути являясь показателем экономической, социальной и политической зрелости общества. Ведь коллективно-договорное регулирование трудовых отношений не только обеспечивает баланс интересов работников и работодателей, оно призвано обеспечить политическую и социальную стабильность в обществе, а значит - служит общегосударственным интересам нашей страны.

"Колдоговор - документ мотивационный. Чтобы принять решение о вступлении в профсоюз, безусловно, человек должен понимать, что даст ему членство в нашей организации. Людей объединяют солидарность, взаимопомощь, равенство, общее времяпрепровождение и поддержка. Но каждый должен знать: поскольку он состоит в профсоюзе и платит взносы, у него есть дополнительная платформа гарантий, которые ему обеспечивает коллективный договор предприятия, - то, о чем мы договорились с социальным партнером - нанимателем", - отметил Михаил Орда.

А вот как правильно вести переговоры с членами профсоюзной организации, какие нормы есть в коллективном договоре, как они действуют, какую эффективность с них можно получить - этому и учили в течение недели молодых профактивистов. На базе дома отдыха "Логойский", где традиционно проходят обучающие молодежные курсы, на этот раз новые знания и навыки в сфере формирования корпоративной среды получали молодые представители белорусских профессиональных союзов работников государственных и других учреждений, леса и природопользования, строительства и промышленности строительных материалов.

Между председателем ФПБ и профсоюзной молодежью состоялся открытый диалог. В ходе беседы было затронуто много важных вопросов, которые касались как усовершенствования социального партнерства, так и нынешней экономической и политической ситуации в стране. Участники обучающих курсов отметили их высокую содержательность и прикладное значение, поскольку за короткое время был получен большой объем полезных знаний.-0-