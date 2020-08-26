Коллективы предприятий "Белнефтехима" обратились к работникам ОАО "Гродно Азот"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективы предприятий, входящих в состав концерна "Белнефтехим", адресуют работникам ОАО "Гродно Азот" свои обращения со словами поддержки и призывом отказаться от забастовок, сообщили БЕЛТА в концерне.

"Это может привести к необратимым последствиям, причем не только для самого гродненского предприятия, но и для других заводов, которые включены в единую производственную цепь", - говорится в обращениях.

Свои обращения коллегам направили коллективы пяти предприятий, в их числе ОАО "Нафтан".-0-