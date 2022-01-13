Коллективы промышленных предприятий вовлечены в обсуждение проекта Конституции

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективы промышленных предприятий Беларуси вовлечены в обсуждение проекта Конституции, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

"В конце года на всенародное обсуждение был представлен проект изменений и дополнений в Основной закон нашей страны - Конституцию. На всех предприятиях системы Министерства промышленности развернуты дискуссионные площадки, где представители депутатского корпуса, специалисты юридической практики, руководство районов, областей и городов ведут с трудовыми коллективами активный диалог", - рассказал Олег Слепченко.

Одной из таких площадок стало само Министерство промышленности. С сотрудниками аппарата Минпрома встретился член Конституционной комиссии, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский.

Александр Шпаковский

Эксперт отметил, что, учитывая быстро меняющуюся реальность, внешнеполитические и экономические факторы, Конституция не может быть сегодня статичным документом. В своем выступлении он затронул такие темы, связанные с новым проектом Основного закона, как социально-правовые аспекты, институт президентской власти, выборы и партийное строительство, полномочия Всебелорусского народного собрания как высшего представительского органа народовластия в Беларуси.-0-

Фото Минпрома