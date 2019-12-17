Коллективы редакций "7 дней" и "Беларускай думкi" победили в конкурсе по освещению ЦУР

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективы редакций газеты "7 дней" и журнала "Беларуская думка" стали победителями в двух номинациях республиканского творческого конкурса "От глобальных целей к локальным действиям", посвященного информированию населения о Целях устойчивого развития (ЦУР), передает корреспондент БЕЛТА.

Творческий коллектив редакции газеты "7 дней" среди победителей в номинации "Лучшие материалы и (или) цикл материалов по экологической тематике в контексте Целей устойчивого развития". А коллектив редакции журнала "Беларуская думка" стал первым в номинации "Лучшие материалы и (или) цикл материалов по социальной тематике в контексте Целей устойчивого развития, включая вопросы тендерного равенства и молодежной проблематики".

Церемония награждения состоялась на расширенном заседании рабочей группы по продвижению Целей устойчивого развития в Беларуси. Организатором конкурса выступило Министерство информации при поддержке национального координатора по достижению ЦУР.

Конкурс состоял из семи номинаций по приоритетным направлениям, включающим социальную, экономическую тематики, гендерную, молодежную, детскую проблематики, общественные и деловые инициативы.

По словам министра информации Александра Карлюкевича, в прессе состоялось разностороннее обсуждение основных направлений и Целей устойчивого развития, возможностей их внедрения и реализации. В конкурсе участвовали ведущие журналисты, также он заинтересовал обширную аудиторию читателей, теле- и радиослушателей.

Как отметил министр, СМИ - не просто один из основных каналов в деле информирования населения о ЦУР. В этом контексте они играют важнейшую роль - просвещение граждан о возможностях принимать взвешенное и ответственное решение, касающееся себя, своей семьи, общества, а также влиять на решение властей по реализации ЦУР. Это вполне закономерно, считает он. В Беларуси СМИ традиционно уделяют первостепенное внимание всем социально-экономическим вопросам.-0-