9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимитированные коллекции льняной одежды предприятий "Беллегпрома" покажут в Александрии 11 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На малой сцене республиканского праздника "Александрия собирает друзей" продемонстрируют продукцию ОАО "Центр Моды" (коллекция "Варажэя", дизайнер - Антон Ярощик) и Оршанского льнокомбината в коллаборации с дизайн-центром ОАО "Камволь" (коллекция "Позірк", дизайнер - Эльвира Жвикова).

Коллекция "Варажэя" посвящается белорусским девушкам и женщинам, которые всегда славились своей красотой. "Их красота естественна, гармонична с природой, поэтому для коллекции был выбран лен - исконно белорусский материал, чистый, натуральный, способный подчеркнуть уникальное природное очарование белорусок", - рассказали в пресс-службе.

Коллекция "Позірк" декорирована принтами уникального белорусского художника-примитивиста XX века Алены Киш. "В изделиях соединились фантазийные, сказочные работы художницы с простотой и природной красотой льна", - подчеркнули в концерне.

Дефиле состоится в 16.40 и станет атмосферным прологом к церемонии открытия праздника.-0-

Фото Беллегпрома