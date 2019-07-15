Коллекция Оршанского льнокомбината победила на фестивале моды "Плес на Волге. Льняная палитра"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллекция Оршанского льнокомбината стала одним из победителей XIV Российского фестиваля моды "Плес на Волге. Льняная палитра", сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".

Фестиваль проходил 13 июля в городе Плес Ивановской области, на суд зрителей было представлено 32 коллекции. Совет профессионального жюри возглавил известный модельер народный художник России Вячеслав Зайцев.

Высшую награду - "Серебряный феникс" - получили семь дизайнеров. В промышленной номинации победила коллекция "Дыхание лета" Оршанского льнокомбината (модельер Светлана Орлова). Также высокую оценку получили образы модельеров из Вологды, Донецка, Иваново и других городов. Грамотами Торгово-промышленной палаты Ивановской области отмечены коллекции участников за разработку новых тканей и изделий, расширение ассортимента, сохранение и развитие народных традиций.

Цель фестиваля - расширение культурных и торгово-экономических связей с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья. Он призван содействовать развитию льняной отрасли. "Коллекции Оршанского льнокомбината из года в год вызывают неизменный интерес участников и судей", - отметили в концерне.

Оршанский льнокомбинат - крупнейший в Европе производитель льняных тканей и изделий из нее. В 2018 году его продукция поставлялась в 42 государства, в том числе в 33 страны дальнего зарубежья.-0-