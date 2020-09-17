Команда БГУ победила в конкурсе по международному гуманитарному праву

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда факультета международных отношений БГУ победила в конкурсе имени Кырымлы Азиз Бей по международному гуманитарному праву. Состязание проходило в онлайн-формате с 7 по 11 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В состав команды БГУ вошли четверокурсники Анастасия Дюбанова, Алина Кушнерова и Екатерина Шишова. Тренером выступила старший преподаватель кафедры международного права ФМО Ольга Арефьева.

Конкурс состоял из отборочного и финального этапов. В первом туре необходимо было решить задачи из области морской блокады, автономного оружия, оккупации. В итоговом поединке студенты выступали в роли юридических советников министерств иностранных дел, юстиции, профессоров и экспертов международного гуманитарного права. Также будущие юристы-международники защищали интересы пострадавшего гражданского населения, убеждали противоборствующие государства соблюдать международное гуманитарное право, представляли свою позицию на заседании Верховного суда определенного государства.

Всего участвовало 17 команд из стран Европы, Азии и Африки. В финале выступили восемь сборных из Беларуси, Непала, Индии, Болгарии, Турции, Малайзии, Нидерланд и Палестины. По условиям состязания определяются обладатели только первого и второго места. Серебряным призером стали студенты из Университета Амстердама (Нидерланды).

Конкурс по международному гуманитарному праву проводился впервые и носит имя основателя движения Красного Полумесяца в Турции в XIX веке. Организаторами мероприятия выступили Стамбульский центр международного права, Турецкое общество Красного Полумесяца в партнерстве с Международным комитетом Красного Креста. -0-