Команда БГУ представит Беларусь на юридическом конкурсе им.Джессопа в Вашингтоне

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном юридическом конкурсе имени Ф.Джессопа в Вашингтоне Беларусь представит команда факультета международных отношений БГУ, сообщили БЕЛТА в Ассоциации международного права и арбитража.

В Минске 7-9 февраля прошли Национальные отборочные раунды международного юридического конкурса имени Ф.Джессопа. Оценивали выступления студентов эксперты из Беларуси, России, США, Ирака, Великобритании, Грузии, Казахстана, Польши, Украины, Эстонии. Решением жюри победа присуждена команде факультета международных отношений БГУ. Уже в апреле победители примут участие в международных раундах конкурса, которые традиционно пройдут в Вашингтоне. На конкурс впервые приглашены и студенты Белорусского института правоведения в статусе выставочной команды.

Отмечены и другие команды-участники национального отбора: за лучшую письменную работу - факультет международных отношений БГУ, лучшим спикером стала Лилия Головко, представляющая факультет международных отношений БГУ, лучшей региональной командой признана команда Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Белорусские национальные раунды считаются одними из крупнейших в Восточной Европе - ежегодно в конкурсе соревнуются 10-12 команд. Участники оценивают это событие как одно из самых ярких впечатлений за студенческие годы. По словам студентов, конкурс позволяет значительно усилить свои позиции сразу в нескольких областях: английском языке, аргументировании своей позиции, публичном выступлении, исследовании материалов дела с юридической точки зрения, стрессоустойчивости.

Конкурс имени Ф.Джессопа - крупное престижное студенческое соревнование по международному публичному праву. Учрежден в 1959 году. Ежегодно в нем участвуют около 2 тыс. студентов более чем из 550 университетов мира. Проходит состязание в форме игрового судебного процесса - имитации рассмотрения дела Международным судом ООН.

Первых успехов белорусы добились в 2014 году - команда Международного университета "МИТСО" заняла пятое призовое место в общемировом зачете письменных работ, обогнав Оксфордский, Стэнфордский, университет Сиднея и более 600 других вузов. А в 2016-м команда факультета международных отношений БГУ заняла второе место. В прошлом году победителем национального раунда стала команда факультета международных отношений БГУ, в Вашингтоне ребята вошли в число 16 сильнейших команд мира по итогам устных выступлений и заняли 4 место в престижной номинации Hardy C. Dillard Award за лучшую письменную работу. В том же году за выдающуюся организацию конкурса высокой наградой был отмечен и Генеральный секретарь Ассоциации международного права и арбитража Андрей Козик.

Организатор - Международная ассоциация студентов-юристов. Национальный администратор конкурса в Беларуси - Ассоциация международного права и арбитража (BILA). Академический партнер 2020 года - Международный университет "МИТСО". Генеральный партнер Национальных отборочных раундов в Беларуси - посольство Великобритании в Беларуси, партнеры - посольство США в Беларуси и ведущие юридические компании страны.-0-