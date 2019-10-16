Команда БГУ стала чемпионом Беларуси на международной олимпиаде "ИТ-Планета"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческая команда БГУ завоевала награды разного достоинства на XII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "ИТ-Планета 2018/2019" и стала чемпионом среди белорусских сборных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На международной олимпиаде сборная БГУ по результатам выступлений на всех этапах состязания признана чемпионом Беларуси среди 25 отечественных команд. Такие же титулы были разыграны среди конкурсантов из России, Украины, Армении и Казахстана.

В пресс-службе рассказали, что серебряным призером "ИТ-Планеты" стал аспирант химического факультета Евгений Бондаренко. Он разработал прибор для анализа спектра излучения. "Отечественная разработка значительно дешевле своего зарубежного аналога, который стоит несколько тысяч долларов. Предложенный аспирантом прибор можно использовать и в образовательных целях, например, для изучения свойств света, в аналитической химии", - отметили в Белгосуниверситете.

В отборочных турах олимпиады состязались более 20 тыс. студентов из 920 учебных заведений 11 государств. В финал вышли более 300 человек. Он проводился по семи номинациям "Программирование", "Облачные вычисления и базы данных", "Телеком", "Мобильные платформы", "Цифровое творчество","Свободное ПО и робототехника" и "Неограниченные возможности".

Олимпиада организована при поддержке российских министерств образования и науки, связи и массовых коммуникаций, а также агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в направлении "Молодые профессионалы".-0-