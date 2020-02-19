Команда БГУ вышла в 1/4 финала Высшей лиги КВН

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда БГУ "Дети Тьюринга" вышла в 1/4 финала Высшей лиги КВН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Интрига разрешилась 18 февраля во время второй игры 1/8 финала в Москве. Белорусы заняли первое место, разделив его с российской командой "Русская дорога" Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ), набрав по 14,7 балла. Третью путевку в 1/4 финала выиграла сборная G-Drive, опередив соперников из "Рязанского проспекта". БГУ представили студенты факультета прикладной математики и информатики во главе с четверокурсником Марком Величко.

Кавээнщики соревновались в трех конкурсах. "Приветствие" предполагало презентацию команды, в "Ситуации" игроки оперативно и оригинально отвечали на нестандартный вопрос. Творческое мастерство оценивали в "Музыкальном фристайле".

В состав жюри вошли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер театра и кино, телеведущий и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман, продюсер, сценарист и актер Вячеслав Муругов, телеведущий Валдис Пельш, актер Дмитрий Харатьян и певица Пелагея.

Отбор в финальную игру предполагает проведение пяти игр 1/8 финала, трех - 1/4, двух полуфиналов. Сезон следующего отборного тура пройдет с апреля по май в Москве.-0-