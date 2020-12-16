Команда Лицея БГУ победила в минском турнире юных физиков

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Лицея БГУ стала победителем XXVII Минского городского турнира юных физиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Состязание завершилось 13 декабря. В шестерку призеров вошли десятиклассники Всеволод Долгий, София Насекайло, Ростислав Климко, Платон Кастрицкий, Алексей Есипович, Роман Карнацевич. Руководителем выступила первокурсница физического факультета Анна Шамбер", - рассказали в пресс-службе.

Диплома II степени удостоена команда гимназии №61, а диплома III степени - лицеисты БНТУ.

Ребята состязались в нескольких физических боях, где представили решения задач, занимая позиции оппонента и рецензента. Критериями оценки являлись грамотность, убедительность, аргументированность выступления.

Всего в финале Минского городского турнира юных физиков участвовали учащиеся 9-11-х классов девяти команд столичных школ, лицеев и гимназий. Команды-призеры станут участниками Республиканского турнира юных физиков, который пройдет в феврале 2021 года.

Организатором городского этапа выступили Лицей БГУ и Минский государственный дворец детей и молодежи. -0-