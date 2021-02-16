Команда Минской области - победитель чемпионата МЧС по лыжным гонкам

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" завершился чемпионат МЧС по лыжным гонкам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

По итогам двух дней соревнований (в первом из которых выявляли сильнейших в индивидуальных дисциплинах) первое место заняла команда Минского областного управления МЧС. Второй результат у Могилевского областного управления МЧС. Тройку замкнули представители Гродненского областного управления МЧС.

В эстафетной гонке 4х5000 м первое место заняла команда Минского областного управления МЧС. Вторыми пришли представители Могилевского областного управления МЧС. Третье место заняла команда из Минского городского управления МЧС.

В командном спринте 6х1000 м первое место заняла команда Минского областного управления МЧС. Вторыми пришли представители Центрального аппарата МЧС. Третье место заняла команда из Гродненской области.

Награждали сильнейших первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович и начальник центра организации спортивно-массовой работы Республиканского отряда специального назначения МЧС Александр Горковский. -0-

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