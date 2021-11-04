Команда сил спецопераций выиграла спартакиаду среди военнослужащих ВС Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда сил специальных операций выиграла 4-ю спартакиаду среди военнослужащих командований и управлений Вооруженных Сил Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.
Также в тройке сильнейших по итогам состязаний дружина Военной академии Беларуси и представители Северо-западного оперативного командования.
Всего за главный приз вели борьбу 6 сборных команд. Они выявляли сильнейших в следующих дисциплинах: военно-спортивное многоборье, стрельба из штатного оружия, плавание на 50 м, настольный теннис.-0-