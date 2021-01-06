Команда "Спорт-пари" поздравила обладателя джекпота

18 декабря выбранная числовая комбинация принесла участнику из деревни Прилучки Минской области победу и джекпот "Спортлото 5 из 36"!

Анатолий принимает участие в наших играх около двух лет и выбрал "Спорт-пари" из-за простоты условий. Обладатель 3-го в 2020-м году джекпота в "маленьком" лото убеждён: игры "Спорт-пари" возвращают веру в чудо людям любого возраста.

Благодаря своей яркой победе мужчина осуществит мечту о новом жилье, а также приобретёт новые экземпляры растений для своего сада (Анатолий увлекается садоводством и выращивает экзотические для нашего климата деревья: персики, хурму, нектарины).

Другим участникам игр Анатолий рекомендует быть настойчивыми, верить в себя и в чудо, тогда победа обязательно случится!

Череда ярких побед продолжается для участников игр "Спорт-пари".

Евгений из Жлобина стал обладателем 13 000 рублей в тираже 2296 игры "Блиц"!

Победитель принимает участие в наших играх уже более 10 лет, а выбирает комбинации, полагаясь на любимые числа!

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" участник ценит удобство и простоту правил. Благодаря победе, делится с нами Евгений, он станет настоящим Дедом Морозом для внуков.

Всем участникам победитель желает верить в победу и быть настойчивыми!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в наступающем году!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 1 000 000 рублей. Более 407 000 рублей получили участники "Блиц", более 78 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 136 000 рублей – участники "КЕНО", более 166 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 218 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 500 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 15 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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