Команда "Спорт-пари" разыскивает обладателя джекпота

18 декабря выбранная числовая комбинация принесла участнику из Минска победу и джекпот "Спортлото 5 из 36"! Третий за 2020-й год джекпот "маленького лото" был разыгран в размере более 194 264 рублей! Мы сердечно поздравляем победителя и ждём его обращения на горячую линию 143 для оперативной организации выплаты выигрыша в полном объёме (в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом)!

Череда ярких побед продолжается для участников игр "Спорт-пари". Сергей из Витебска стал обладателем 4 000 рублей в тираже №3975 игры "КЕНО"!

Сергей участвует в наших играх с момента появления игры "Спортлото 5 из 36" – чуть более 10 лет. Победитель поделился своим методом выбора числовой комбинации: в купоне он отметил числа, которые были сгруппированы в центральной части числового поля. Мужчина полагает, что именно этот подход стал залогом его победы.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит удобство и доступность участия, поэтому и выбрал компанию "Спорт-пари". Благодаря победе Сергей планирует сделать дома ремонт!

Всем остальным участникам победитель желает здоровья, ведь победа найдёт каждого!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 828 000 рублей. Более 421 000 рублей получили участники "Блиц", более 81 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 130 000 рублей – участники "КЕНО", более 134 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 53 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 500 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 3 500 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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