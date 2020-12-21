Команда студентов БГУ вышла в финал международного конкурса "Битва журфаков"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда студентов факультета журналистики БГУ вышла в финал международного конкурса "Битва журфаков". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Это стало возможным благодаря успешному выступлению в заочном отборочном туре. Будущие журналисты представили авторские материалы за 9 месяцев текущего года по теме межнационального сотрудничества. Команда также подготовила мультимедийный проект "Еврейская община на территории Беларуси". Он состоит из объемного текстового блока, фотографий, видеосюжета и подкаста, - рассказали в пресс-службе. - В состав команды вошли второкурсницы Полина Гардевич, Дарья Большакова, Анна Тарасевич, Людмила Макаренко, Алина Кирпичева, Дарья Рожко, Валерия Кабак, Маргарита Лажевич, Анна Сакович. Руководителем выступил доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики Александр Градюшко".

Всего в отборе приняли участие 32 команды из Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. В финале выступят десять сборных. Это представители БГУ, Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева, Костанайского регионального университета им. А.Байтурсынова, Карагандинского государственного университета им. академика Е.А.Букетова, Балтийского федерального университета им. И.Канта, а также Воронежского, Томского, Тюменского и Челябинского государственных университетов.

Итоговый поединок состоится весной 2021 года в Калининграде (Россия). Здесь командам предстоит выполнять работу в формате тотальной журналистики. Материалы опубликуют в онлайн-режиме на сайте конкурса "Битва журфаков".

Организаторами состязания выступают Балтийский федеральный университет, Пермский национальный исследовательский университет и Воронежский государственный университет. Конкурс "Битва журфаков" проводится в третий раз. Он направлен на освоение студентами современных журналистских инструментариев, создание условий для регулярных межвузовских контактов и взаимодействия в целях профессионально-творческого роста. -0-