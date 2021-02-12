Команда университета МЧС стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по теоретической механике

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой для Университета гражданской защиты МЧС закончилась Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической механике, сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В командном зачете вузов, представлявших Беларусь на Всероссийской студенческой олимпиаде, Университет гражданской защиты МЧС стал победителем, а лучшим признан будущий спасатель факультета техносферной безопасности Никита Ляшенко. Команду Университета гражданской защиты представляли курсанты Никита Ляшенко, Никита Полочанин, Артем Титовец и Алексей Федоров. Подготовкой ребят к олимпиаде занимались заместитель начальника университета по научной и инновационной деятельности Андрей Камлюк и доцент кафедры промышленной безопасности университета МЧС Тарас Мартыненко.

На ВСО более 110 студентов в составе 34 команд из Беларуси, Китая, России и Туркменистана решали шесть задач по основным разделам теоретической механики - статике, кинематике, динамике. Каждая задача оценивалась членами жюри по-разному: задачи по статике оценивались в 13 баллов, кинематике - в 15, динамике - в 16, а в общем максимальный балл олимпиады составлял 45 баллов.

Мероприятие проводилось для развития творческих способностей студентов и интереса к научно-исследовательской деятельности, распространения и популяризации знаний среди обучающихся, а также популяризации вузов в международном образовательном пространстве. Мероприятие прошло на электронной площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета (Россия) online в середине декабря 2020 года.-0-

Фото Университета гражданской защиты МЧС