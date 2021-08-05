Командир минского ОМОНа ответил на претензию о чрезмерном применении силы во время пресечения беспорядков

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ ответил на претензию о чрезмерном применении силы во время пресечения беспорядков после президентских выборов, сообщает БЕЛТА.

"Давайте посмотрим на действия полицейских подразделений за рубежом: во Франции, Соединенных Штатах Америки, Польше, Литве (последние картинки, которые мы видим). Ведь сегодня большинство фейков, которые были связаны с чрезмерным применением физической силы, уже развенчаны. Мы видим, что обществу рисовалась картинка - жестокая, тяжелая, - обратил внимание Дмитрий Балаба. - Сакральные жертвы, "тяжелейшие раны", которые постоянно крутились в социальных сетях: вечером молодой человек вышел с Окрестина, отбыв наказание, на следующий день он уже показан в гипсе".

В то же время командир столичного ОМОНа признал, что в процессе пресечения массовых беспорядков и задержаний милиция действительно применяла физическую силу. "На сегодняшний день разбор полетов произведен. Мы сами для себя провели разбирательство, где, в каких случаях, каким образом применялась эта физическая сила. Но что касается фейковых вбросов, картинок, которые рисовались обществу, чтобы в первую очередь реально воздействовать на сознание обычных граждан, эти мифы развенчаны", - подчеркнул правоохранитель.-0-