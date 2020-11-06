Командно-штабная тренировка КСОР ОДКБ пройдет 11-12 ноября

6 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Командно-штабная тренировка с командованием Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ состоится 11-12 ноября. Она пройдет в России на базе 38-й гвардейской бригады управления Воздушно-десантных войск, дислоцированной в Московской области, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Основная цель командно-штабной тренировки - апробация перспективной структуры пункта управления КСОР ОДКБ, развертываемого на основе командного пункта Воздушно-десантных войск", - отметил пресс-секретарь.

В командно-штабной тренировке планируется участие военнослужащих оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Объединенного штаба ОДКБ, а также сотрудников Секретариата ОДКБ. Мероприятие пройдет под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ предназначены для оперативного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ. Они сформированы на основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 4 февраля 2009 года. В состав КСОР ОДКБ входят: мобильные соединения и воинские части постоянной готовности вооруженных сил государств - членов ОДКБ, укомплектованные по полному штату, оснащенные современным и совместимым вооружением, военной (специальной) техникой; формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Общая численность - около 18 тыс. человек.-0-