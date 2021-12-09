Командно-штабное учение МЧС прошло в Беларуси

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 9 декабря под руководством первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева проведено командно-штабное учение с республиканской пожарной аварийно-спасательной службой гражданской обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В рамках учения во всех регионах страны практически отработаны элементы приема мобилизационных ресурсов и их экипировки, эксплуатации технических средств, снаряжения и оборудования для выполнения мероприятий гражданской обороны", - рассказали в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства, руководство республиканской пожарной аварийно-спасательной службой гражданской обороны возложено на Министерство по чрезвычайным ситуациям. Командно-штабные учения со службами гражданской обороны проводятся один раз в 6 лет.-0-