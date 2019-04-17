Командно-штабные тренировки проходят в воинских частях Западного оперативного командования

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде воинских частей Западного оперативного командования с 16 апреля проходят командно-штабные тренировки (КШТ). Они предусмотрены планом подготовки на 2018/2019 учебный год и продлятся по 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

К тренировкам привлекаются управления и командиры подразделений 111-й гвардейской артиллерийской бригады, 108-го отдельного полка материального обеспечения, 117-й навигационно-топографической части, 1134-го военного клинического медицинского центра ВС. Руководят КШТ начальники структурных подразделений управления Западного оперативного командования.

В Минобороны обозначили основные цели тренировок. Так, с их помощью проверяется уровень слаженности управлений и степени подготовки командиров подразделений воинских частей. Должностные лица совершенствуют свои умения и навыки при планировании применения подчиненных воинских частей и подразделений, повышают оперативность своей работы.-0-