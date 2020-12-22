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22 декабря 2020, 15:57

Командование ВВС и войск ПВО поздравило воспитанников реабилитационного центра для детей-инвалидов

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командование ВВС и войск ПВО приняло участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравило воспитанников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень хорошая, добрая традиция, когда в преддверии праздников личный состав командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны посещает этот центр. Мы приезжаем увидеть детей, показать, что мы рядом, всегда подставим плечо, и сказать, что все будет хорошо, - отметил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич. - Главное, чтобы они радовались жизни. Ведь хорошие эмоции - это тот стимул, который помогает ребятам достигать целей, спокойно и планомерно восстанавливать свое здоровье".

Обращаясь к детям, их родителям и коллективу центра, заместитель командующего поздравил их с предстоящими праздниками и пожелал всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего. "Это особенное время, когда сбываются даже несбыточные мечты. Пусть маленькими шагами, но вы продвигаетесь к своим целям, и пусть у вас все получится", - сказал Андрей Гурцевич.

Сегодня в учреждении занимаются 60 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. "Этот год сложен для всех. Вместе с тем дети всегда борются, идут к своим целям: учатся ходить или говорить, преодолевать недуги, с которыми родились, - рассказала директор центра Людмила Кондрашова. - В течение года 12 наших детей встали с колясок. Также мы первые в стране открыли онлайн-реабилитацию".

Директор добавила, что военнослужащие ВВС и войск ПВО поддерживают центр на протяжении нескольких лет. Сегодня они подготовили для детей праздничную программу, сладкие подарки и сувениры, а учреждению образования передали оборудование для таких направлений реабилитации, как тейпирование и кинезотерапия. "В канун Рождества и Нового года мы с трепетом и большим нетерпением ждем наших близких друзей, которые оказывают нам такую поддержку. Они угощают детей сладостями, которые пекут в своих мастерских, дарят им улыбки, исполняют желания и вместе с ребятами погружаются в атмосферу детства", - подчеркнула она.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан по программе "Дети Беларуси" в 2000 году. Здесь оказывают комплексную медико-социальную помощь ребятам 3-18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых являются нарушения опорно-двигательного аппарата. Реабилитация и проживание детей и родителей бесплатные. Одновременно учреждение может принять на реабилитацию 120 детей. Ежегодно такой возможностью пользуются порядка 1,2 тыс. ребят. Итог совместных усилий - за последние шесть лет инвалидность снята у 58 детей.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит с 10 декабря по 10 января. Руководители республиканских органов госуправления и госорганизаций, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения.-0-

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