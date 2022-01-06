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06 января 2022, 13:27

Командование ВВС и войск ПВО поздравило воспитанников реабилитационного центра для детей-инвалидов

Фото из архива
Фото из архива
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командование ВВС и войск ПВО приняло участие в благотворительной акции "Наши дети" и поздравило воспитанников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Командование ВВС и войск ПВО традиционно принимает участие в акции "Наши дети". Не исключением стал этот год. В реабилитационном центре мы частые гости и видим, с какой теплотой, заботой и вниманием здесь относятся к детям и их родителям. Очень приятно получать подарки от детей, которые сделаны своими руками, - от этих сердец исходит волшебная энергия. Для нас важно, что мы не только вручили подарки, но и присоединились к этому замечательному семейному празднику, почувствовали эту атмосферу и тепло. И видеть улыбки детей для нас - это ответный подарок", - подчеркнул заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Дмитрий Михолап.

Гости вручили воспитанникам центра подарки и пожелали им крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. Традиционно на сладком столе ребята попробовали выпечку с солдатского стола, с душевным теплом приготовленную военными поварами.

Воспитанники центра во время мастер-класса вместе с гостями создали новогодние открытки - это одно из направлений развития мелкой моторики. Благодаря участию военных для этого в учреждении закуплены дидактические материалы. Ребята рассказали о своих творческих успехах и представили на выставке работы разных направлений декоративно-прикладного искусства.

"По доброй традиции поздравлять с праздниками в наш центр приезжают военные, которых мы очень рады видеть. Они всегда находят время, чтобы порадовать наших деток, и в канун Рождества помогают создать для ребят домашний уют. Гости всегда исполняют желания наших детей", - отметила директор центра Людмила Кондрашова.

По ее словам, благотворительная акция обращает внимание на детей, которые оказались в сложной ситуации. "В этот раз мы удивили наших гостей, потому что благодаря вкладу военнослужащих откроем новое направление реабилитации с использованием умного зеркала для учителей-дефектологов. Это большой вклад в развитие нашей материально-технической базы для улучшения качества реабилитационных мероприятий, - сказала директор. - Для нас очень значимо, что рядом люди, которые защищают мир нашей республики. Когда сильные мужчины, наша армия, становятся рядом с детьми, значит это правильная политика государства, потому что видим заботу о детях и ощущаем поддержку страны".

"Мне очень нравится, когда проходят такие мероприятия и приезжают разные гости со своими подарками. Мы стараемся по-разному принять каждого из них. Они добрые и хорошие, от них получаешь большую взаимопомощь. Люди, которые приезжают сюда, морально помогают детям выздоравливать", - поделилась впечатлениями воспитанница центра Анна.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан по программе "Дети Беларуси" в 2000 году. Здесь оказывают комплексную медико-социальную помощь ребятам 3-18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых являются нарушения опорно-двигательного аппарата. Реабилитация и проживание детей и родителей бесплатные. В центре имеется возможность проводить направленную на адаптацию ребенка-инвалида медицинскую, педагогическую, психологическую, социальную помощь.

Ежегодно в учреждении проходят реабилитацию около 1 тыс. детей. В настоящее время в центре восстанавливают здоровье 95 ребят. "Очень радостно, что в прошлом году 10 детей встали с колясок и у восьми ребят снята инвалидность. Это общая работа команды и, безусловно, наших друзей, которые помогают, приходят к нам, делятся своей любовью", - сказала Людмила Кондрашова. -0-

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