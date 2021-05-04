Команды 13 вузов соберет финал гражданско-патриотического марафона в Гродно

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Победителей Республиканского гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" назовут в Гродно 6 мая. За победу в финале марафона будут соревноваться команды 13 высших учебных заведений страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Финал гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!" пройдет в Гродно с 4 по 6 мая. Заочный этап марафона проводился в марте и апреле. Команды соревновались в конкурсах видеороликов "Молодежь Беларуси", плакатов "80 лет начала Великой Отечественной войны", эссе "Вместе - в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей" и фотоконкурсе "Во славу Великой Победы".

По итогам заочного тура определено 13 финалистов. За победу в Гродно посоревнуются представители Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Полесского государственного университета, Брестского государственного технического университета, Витебского государственного технологического университета, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусско-Российского университета, Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова. В финале марафона также примут участие представители трех гродненских университетов - Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского государственного аграрного университета и Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

"Программа финальных мероприятий включает 10 конкурсов различной направленности - интеллектуальной, творческой и военно-спортивной. Объединены они в четыре номинации - "Молодежь. Инициатива. Будущее", "Знатоки родной земли", "Вместе - в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей" и "К защите Отечества готов", - рассказали в пресс-службе Купаловского университета.

Подведение итогов марафона состоится 6 мая. На этот день запланированы митинг с возложением цветов к памятнику воинам-освободителям Гродно и торжественная церемония закрытия на стадионе Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва.

Марафон направлен на формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, популяризацию семейных ценностей и здорового образа жизни. Организаторами выступают Министерство образования и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Впервые этот марафон в ГрГУ им. Янки Купалы был организован к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2018 году марафон получил статус республиканского и стал объединять команды студентов университетов со всей страны.-0-