Команды из 32 стран примут участие в чемпионате по спортивному ориентированию в Гродно

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди юношей пройдет в Гродно и окрестностях с 27 по 30 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной федерации спортивного ориентирования Эдвард Ародь.

За право проведения турнира боролись семь стран. Однако Совет Международной федерации спортивного ориентирования принял решение о проведении чемпионата Европы в Гродно. "Был учтен богатый опыт организации различных турниров. С 2011 года, например, проводим этапы мирового рейтинга по спортивному ориентированию. Но турнир такого уровня по нашему виду спорту в стране пройдет впервые", - отметил Эдвард Ародь. Участие в чемпионате примут около 500 юношей в возрасте от 15 до 18 лет. Они представляют 31 европейскую страну, заявку подала и команда из Новой Зеландии.

"Одновременно пройдет еще один турнир - открытый Гран-при Беларуси, принять участие в котором может каждый желающий. Возрастные рамки в нем широкие - от 10 лет до 80 и старше. Многие команды планируют выставить атлетов и в чемпионате Европы, и в этом турнире. Поэтому в Гродно, как ожидается, будут соревноваться не менее 1 тыс. спортсменов, плюс видим интерес со стороны болельщиков, иностранных журналистов", - рассказал Эдвард Ародь. Программа состязаний построена таким образом, что каждый этап предусматривает новую локацию: это самые живописные места Гродненского района, в том числе Августовский канал, а также центральная часть Гродно.

На дистанции будет использована бесконтактная система электронной отметки. Лидеры групп получат GPS-трекеры. На официальном сайте соревнований можно будет увидеть точные координаты передвижения ориентировщиков.

По окончании чемпионата участники получат памятные сувениры с белорусской символикой, мягкие игрушки с логотипом соревнований. Для победителей и призеров разработаны медали с уникальным дизайном.

Эдвард Ародь обратил внимание, что интерес к городу благодаря турниру возрастает. Например, многие из команд приезжают в Гродно на сборы. Уже несколько раз побывали здесь команды из России и Украины, тренировались представители Эстонии, Финляндии, Литвы, Швеции. Многие из них воспользовались возможностью посетить Гродно без визы.

Спортивное ориентирование в регионе набирает популярность. В Гродненской области в соревнованиях на постоянной основе участвуют более 150 человек в возрасте от 6 до 70 лет. Организованы группы по интересам, дети занимаются в кружках в учреждениях дополнительного образования. Есть у ориентировщиков из Гродно и солидные спортивные достижения: представители региона становились призерами чемпионатов мира и Европы.-0-