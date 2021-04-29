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29 апреля 2021, 15:35

Команды Лицея БГУ завоевали 5 наград на чемпионате Беларуси по интеллектуальным играм

Фото из архива
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три команды Лицея БГУ завоевали пять наград на XXVIII Республиканском чемпионате по интеллектуальным играм. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Команда Лицея "СП" стала чемпионом Беларуси по брейн-рингу, а также заняла второе место в "Своей игре" и "Что? Где? Когда?". В состав команды вошли 11-классники Валерия Костюченко, Екатерина Шерстобоева, Юлия Лукашевич, Михаил Трифонов, Кирилл Платонов, Владислав Мединцев.

Команда Лицея "Маузер Мазура" стала бронзовым призером в брейн-ринге. Серебро завоевала сборная гимназии №36 Минска и Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Кроме того, бронзовой медали в игре "Что? Где? Когда?" удостоена команда Лицея БГУ Old Town. Лучшей в данной игре стала сборная "ЛибNext" столичного Центра дополнительного образования детей и молодежи "Эврика".

В "Своей игре" чемпионом признана команда Гомельского государственного областного дворца творчества детей и молодежи "Тигры в линейку", а бронзой наградили воспитанников Минского государственного дворца детей и молодежи.

Подготовкой команд Лицея БГУ занимался преподаватель данного учреждения Иван Топчий.

Всего в чемпионате приняли участие 32 команды из 17 городов Беларуси. Финал прошел 24-25 апреля в Минске. Участники состязались за чемпионство в "Что? Где? Когда?", брейн-ринге и "Своей игре". Организаторами мероприятия выступили Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и Белорусская лига интеллектуальных команд.-0-

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