Комфорт на первом месте: застройщик предлагает машино-места по выгодным ценам

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Покупайте машино-место в паркинге и получайте скидку на квартиру до 100 евро за квадратный метр!

Сколько времени ежедневно тратят автовладельцы, чтобы найти место и припарковать машину? Минимум 20 минут!

Острый дефицит парковочных мест – одна из насущных проблем мегаполиса. И Минск не исключение. Во многих семьях есть автомобиль или даже два, но на улицах города все не поместятся. В старых кварталах решить проблему практически нереально, но в новых – ее уже решают!

От 4250 евро за машино-место! Выгодное предложение для своих клиентов представляет застройщик многофункционального комплекса Minsk World. Кроме того, здесь действует специальная АКЦИЯ: при покупке машино-место в определенных домах, клиент получает скидку на покупку квартиры - до 100 евро за квадратный метр!

А при покупке определенных квартир в готовом ЭЛИТНОМ ДОМЕ "ВОЛНА" - МАШИНО-МЕСТО В ПОДАРОК!

Подробности акции можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Первый паркинг в многофункциональном комплексе Minsk World находится на улице Германовской,7 рядом с кварталом "Эмиратс":

· 9 этажей

· Большой выбор парковочных мест

· Автоматизированный доступ

· Видеонаблюдение

· Круглосуточная охрана

Паркинг на улице Германовская

На всех объектах застройщика запрещено транзитное движение транспорта, поэтому припарковать машину можно либо на периферии, либо в паркингах.

Цена в них такая же как в Minsk World – от 4250 евро за машино-место!

Какие паркинги в городе предлагает застройщик?

1. Паркинг рядом с ЖК "Вивальди", ул. Ложинская,6

· 4 этажа

· Большой выбор парковочных мест

· Система видеонаблюдения

· Контроль доступа

· Круглосуточный дежурный

Паркинг на улице Ложинская

2. Паркинг рядом с Домом милосердия, ул. Франциска Скорины

· 3 этажа

· Большой выбор парковочных мест

· Система видеонаблюдения

· Охрана

Паркинг на ул. Франциска Скорины

3. Паркинг рядом с ЖК "Парк Челюскинцев", ул. Макаенка,9

· 7 этажей

· Большой выбор парковочных мест

· Система видеонаблюдения

· Охрана

Паркинг на улице Макаенка,9

Такая покупка – лучшее вложение, потому что экономит самое главное – время! Вместо того, чтобы тратить его на поиски парковки, можно провести больше времени с семьей!

Купить машино-место в жилых комплексах столицы можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

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