Комиссия ООН приняла белорусскую резолюцию по противодействию торговле людьми

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей сессии в Вене 21 мая консенсусом приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию "Реализация глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.

Комиссия рекомендовала Экономическому и социальному совету ООН (ЭКОСОС) принять резолюцию как свою собственную. Резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества и усилий государств - членов ООН по борьбе со всеми формами торговли людьми. В документе сбалансировано и лаконично отражены основные вехи в реализации глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми и новые вызовы, в том числе связанные с пандемией.

Принятие резолюции свидетельствует о признании и дальнейшем укреплении роли Беларуси в противодействии торговле людьми на международном уровне, а также о высоком внимании, которое по-прежнему уделяется этой теме со стороны международного сообщества.

Принятая резолюция является прологом к дальнейшей работе по противодействию торговле людьми в этом году, включая подготовку заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня по обзору выполнения глобального плана и принятие соответствующей резолюции.

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию была создана почти 30 лет назад и как одна из функциональных комиссий Экономического и социального совета ООН является органом, ответственным за разработку уголовного правосудия и политики в области предупреждения преступности.-0-