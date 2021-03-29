Комиссия по предотвращению легализации преступных доходов создана в Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 марта 2021 года №170, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждено положение о комиссии и ее состав. Комиссия является постоянно действующим межведомственным органом, который координирует деятельность государственных органов, государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Ее основными задачами являются разработка предложений о реализации и совершенствовании государственной политики в сфере предотвращения легализации, координация деятельности госорганов, Администрации ПВТ в сфере предотвращения легализации, разработка комплекса мер по повышению эффективности национальной системы предотвращения легализации, а также мониторинг выполнения международных обязательств Беларуси по вопросам предотвращения легализации.

Комиссия сможет утверждать соответствующие мероприятия, вырабатывать рекомендации и предложения о совершенствовании деятельности государственных органов и Администрации ПВТ, проводить национальную оценку рисков, связанных с легализацией доходов, организовывать научно-исследовательскую работу по вопросам предотвращения легализации и т.д.

Руководителем комиссии назначен председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов. Его заместителем стала зампредседателя правления Нацбанка Илона Ледницкая, а секретарем комиссии - директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-