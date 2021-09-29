Комитет госконтроля и Минтруда выразили соболезнования семье погибшего сотрудника КГБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля и Министерство труда и социальной защиты выразили соболезнования родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает БЕЛТА.

"Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о настоящем офицере, мужественном человеке и патриоте сохранится в наших сердцах", - отметили в Комитете госконтроля.

Свои соболезнования выразило также Министерство труда и социальной защиты.-0-