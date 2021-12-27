Комитет госконтроля проводит мониторинги в торговле перед праздниками

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников Комитет государственного контроля проводит мониторинги торговых объектов по вопросам соблюдения законодательства при осуществлении розничной торговли, сообщили БЕЛТА в КГК.
В ходе мониторинга изучаются вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании; правил торговли, в том числе ассортиментных перечней; санитарных норм и правил.
К мероприятиям привлекаются специалисты региональных санитарно-эпидемиологических служб, МАРТ и других заинтересованных ведомств.
В КГК напомнили, что любой гражданин может анонимно сообщить о фактах завышения цен на потребительские товары через онлайн-панель, действующую на сайте контрольного ведомства.-0-