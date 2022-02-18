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Общество
18 февраля 2022, 16:20

Комитет госконтроля следит за уборкой ветровальной древесины

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под контролем КГК осуществляется уборка ветровальных участков леса, пострадавших 14 января в результате сильного ветра. Главная задача - принять меры по уборке древесины в кратчайшие сроки, что позволит направить ее в переработку, сообщили БЕЛТА в КГК.

Всего в январе было повреждено 642 тыс. куб.м древесины. Наибольший урон нанесен лесам Могилевской (333,5 тыс. куб.м) и Витебской (112,5 тыс. куб.м) областей. В ходе контроля установлено, что в первоочередном порядке лесозаготовительные работы ведутся на буреломных лесосеках. Основной объем ветровальной лесопродукции предполагается заготовить к концу февраля. В ряде регионов работы находятся в завершающей стадии.

Так, в Гомельской области санитарные рубки и уборка леса проведены на 90% площади поврежденных лесных насаждений. Заготовлено свыше 36,3 тыс. куб.м древесины, из которой более половины уже реализовано или направлено в переработку. Работы ведутся более чем на 200 участках. Их завершение планируется до 1 марта.

При участии госконтролеров решен ряд проблемных вопросов. Например, в одном из районов Гомельской области не было получено согласование на разработку ветровально-буреломной древесины, находящейся на особо охраняемых природных территориях (около 100 га). После вмешательства областного Комитета госконтроля проблема решена и начата разработка указанных площадей.

Комитет госконтроля отслеживает ситуацию во всех регионах. Приняты дополнительные меры по ускорению работ в ряде лесхозов, а также оперативному выявлению всех участков пострадавших лесов. Особое внимание уделено достоверности предоставляемых сведений о проведенных работах и исполнительской дисциплине работников.

Информация о ходе контроля и выявленных недоработках при ликвидации последствий стихии для принятия мер реагирования направлена премьер-министру.

Контроль за уборкой на ветровально-буреломных участках и вовлечением этого сырья в хозяйственный оборот продолжается. -0-

Фото Олега Фойницкого

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КГК лесное хозяйство
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