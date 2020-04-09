Комитет по биоэтике призывает белорусов соблюдать самодисциплину в условиях COVID-19

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по биоэтике Беларуси призывает граждан соблюдать самодисциплину в условиях COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление комитета.

С учетом напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции во всем мире и опираясь на заявление Международного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, белорусский комитет обращает внимание общества на необходимость соблюдать важнейшие биоэтические принципы и правила в условиях пандемии. Тем самым каждый сможет внести свой посильный вклад в защиту себя, своих близких и общества в целом.

"Невыполнение требований специалистов по профилактике и лечению заболеваний, уклонение от соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, равно как и несоблюдение требований самодисциплины в нынешней ситуации должно рассматриваться как низкая социальная ответственность, неуважение к соблюдению прав человека, неуважение к людям и обществу в целом", - говорится в заявлении.

Комитет по биоэтике считает, что неприемлемо тиражировать, в том числе СМИ, пользователями соцсетей, недостоверных сведений по вопросам общественного здоровья, панических настроений. Недопустимо использовать в массмедиа, социальных сетях персонифицированных (личных) данных пациентов, которые находятся в медучреждениях и (или) под меднаблюдением, их родственников, особенно в случаях неподтвержденного диагноза, тяжелого состояния, смерти.

Вместе с тем первостепенное внимание нужно обратить на проблемы уязвимых слоев населения, прежде всего инвалидов, пожилых людей, беженцев, граждан, инфицированных Covid-19, страдающих другими серьезными заболеваниями. Комитет призывает оказывать им возможную помощь, не допускать проявлений дискриминации, выражающейся в неуважении, пренебрежении, запугивании, прекращении общения, отсутствии моральной и физической поддержки.

Комитет обращает внимание на самоотверженность и мужество медицинских работников. "Проявляя глубочайшее уважение к их труду, призываем их продолжать оставаться приверженным принципам и правилам биоэтики при оказании медицинской помощи, ставя интересы пациента превыше собственных", - говорится в заявлении.

Белорусов призывают ответственно относиться к своему здоровью, неукоснительно выполнять все санитарно-противоэпидемические требования, оказывать посильную помощь уязвимым группам населения, ценить и уважать труд медицинских работников, которые находятся на передовой и борются за жизнь людей.-0-