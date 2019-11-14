Комментарии граждан на портале рейтинговой оценки учтут для повышения качества услуг организаций

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комментарии граждан на портале рейтинговой оценки будут учитываться для повышения качества услуг организаций. Это предусмотрено положением о портале рейтинговой оценки, которое утверждено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №765, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

На портале граждане смогут ставить оценки различным организациям. Доступ к сайту свободный и бесплатный.

Рейтинг объектов будет формироваться автоматически с учетом оценок граждан, выставленных ими по каждому из базовых критериев. Также на портале можно будет оставить комментарий об эффективности деятельности объекта. Этот комментарий не является обращением, но будет учитываться объектом для улучшения качества обслуживания населения.

Не реже раза в полугодие будут проводиться мониторинг и анализ эффективности работы объектов, какие оценки они получают, как меняется их позиция в рейтинге. После этого объектам будут давать рекомендации принять меры, чтобы повысить качество обслуживания населения или проведения админпроцедур.

В положении отмечается, что портал рейтинговой оценки создается для повышения эффективности работы с гражданами, открытости государственных органов, дальнейшей дебюрократизации работы госорганов и организаций.

Владелец портала рейтинговой оценки - Министерство связи и информатизации, его оператор - Институт прикладных программных систем.

Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.-0-