Директор литейного завода МАЗ о модернизации, технологиях и кадрах - комментарий

В октябре 1946 года на совсем еще молодом Минском автозаводе состоялось знаменательное событие - в ремонтно-литейном цехе предприятия прошла первая плавка чугуна. За прошедшие с того момента 75 лет коллектив уже литейного завода произвел 6,211 млн т литых заготовок. О достижениях последних лет, работе производства в условиях пандемии и приоритетных целях и задачах на нынешний год корреспонденту БЕЛТА рассказал директор литейного завода МАЗ Василий Тарахтей.

Вехи истории

"Самого МАЗа в ту пору еще, по сути дела, и не было. Но весь процесс организации нового автомобильного завода диктовал острейшую необходимость получения литых заготовок на месте, причем не только для изготовления деталей и дальнейшей сборки из них техники, но и для ремонтных нужд, а также продолжающегося строительства самого предприятия и городка автостроителей. В итоге 6 октября 1946 года в тогдашнем ремонтно-литейном цехе была проведена первая плавка чугуна. С этого момента Минский автозавод начал обеспечивать себя собственным литьем", - рассказал Василий Тарахтей.

Примерно через год на столичном автозаводе начала действовать первая во всей республике электроплавильная печь. Это дало возможность ликвидировать одно из узких мест завода - получение стальных отливок.

Рядом со сталью закалялись и люди. "По призыву ЦК комсомола республики на завод приезжали юноши и девушки из всех уголков Беларуси. И хотя большинство из них мечтало своими руками собирать могучие машины с зубром на капоте, среди них были и будущие покорители огня - формовщики, плавильщики и стерженщики. Пройдя подготовку и стажировку на крупнейших машиностроительных предприятиях Советского Союза, они возвращались на МАЗ уже опытными рабочими, освоившими специальности под руководством профессиональных мастеров", - подчеркнул директор. По его словам, десятки и сотни рабочих литейного производства были награждены за высокие трудовые достижения орденами и медалями СССР, их имена знали не только на родном заводе, но и по всей стране.

Как отметил Василий Тарахтей, 1987 год стал особым для всего коллектива - во всех подразделениях литейного завода было изготовлено 177 тыс. т литых заготовок. Это были ошеломляющие цифры. Такие высокие показатели во многом были обусловлены масштабной модернизацией производства, проходившей в то время. В частности, обширная работа велась по реконструированию стержневых отделений.

Следующим этапом модернизации стало внедрение новых технологий плавки ковкого и серого чугуна. "Применяемая в те годы ваграночная плавка имела один существенный недостаток - ее конечным результатом был так называемый белый чугун, который по своим характеристикам не годится для производства деталей автотехники. Перед использованием такого металла необходим еще и дополнительный процесс отжига, занимавший больше суток. Следовательно, требовалась замена этой технологии на более современный метод, - поделился директор. - Введенный в 2004 году комплекс индукционной плавки позволил освоить выпуск такого прогрессивного материала, как высокопрочный чугун. В итоге получение отливки с соответствующими параметрами стало делом одного дня. Да и сам получаемый металл имеет более качественные характеристики и приближен по своим свойствам к стали".

Модернизация, кадры и планы на будущее

В настоящее время литейный завод состоит из шести цехов. Четыре - непосредственно литейные (цех ковкого и серого чугуна, сталелитейный цех №1 и №2), еще два - вспомогательные (ремонтный цех литейного оборудования и заготовки шихты). Согласно планам производства и заявкам, в электродуговых и индукционных печах предприятия плавится около 20 наименований различных сплавов. "На заводе трудятся почти 1,2 тыс. работников, причем, вопреки стереотипу об исключительно мужском составе литейки, представительницы прекрасного пола здесь тоже не редкость. Среди них крановщицы, заливщицы металла, наждачницы, лаборантки и другие - всего более 270 сотрудниц (около 23% от общего числа работников)", - сказал Василий Тарахтей.

Высокое качество продукции во многом обеспечивается благодаря современному оборудованию, поэтому сейчас полным ходом идет обновление предприятия. "За последние несколько лет на заводе была проведена модернизация стержневых полуавтоматов по амин-процессу. Переход с нагреваемой стержневой оснастки позволил уменьшить число производственного брака и улучшить качество литья. Усовершенствование сушильных барабанов помогло сэкономить энергоресурсы. В сталелитейном цехе №2 в нынешнем году частотная установка СТ-120 заменена на более мощную СТ-160, что повысило эффективность производства", - обратил он внимание.

Руководство завода наметило планы по продолжению модернизации. В частности, планируется продолжить перевод стержней на сold-box-amin, закупить установки для пропитки отливок с целью создания их дополнительной герметичности, а также для новой автоматической линии в цех ковкого чугуна.

Говоря об объемах производства продукции, директор отметил, что количество литья ежемесячно устанавливается согласно плану - примерно 1,8-1,9 тыс. т в месяц. В целом за 75 лет работы на заводе было произведено 6,211 млн т литых заготовок. "Литейщикам по плечу задачи любого уровня сложности. Именно поэтому заказы на изготовление деталей поступают не только от заводов холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", но и сторонних предприятий, среди которых БЕЛАЗ, Ярославский моторный завод, МЗКТ, Борисовский завод автотракторного электрооборудования и другие", - подчеркнул он.

Помимо этого Василий Тарахтей рассказал о работе завода в условиях ковидного форс-мажора. "Пандемия, конечно, не обошла стороной и литейный завод. Проблема нехватки людей решалась в рабочем порядке. Чтобы организовать производственный процесс, сотрудники выходили в продленные смены, - отметил он. - Мы применяем все необходимые меры безопасности. Это и обработка дезинфицирующими средствами цехов, кабинетов, гардеробов, мест общего пользования, дверных ручек. Все контрольно-пропускные пункты, производственные цеха оборудованы антисептиками, на предприятии введен масочный режим".

Что касается оценки коллектива с позиций Human Capital, по мнению директора, на литейном заводе немало специалистов, заслуживающих знака качества. "Здесь кадры решают все. Многие процессы производства контролируются исключительно человеком, поэтому именно в литейке важен профессионализм и отдача каждого работника. Молодые специалисты приходят на завод с багажом теоретических знаний, поэтому свою специализацию формовщики, плавильщики и огнеупорщики постигают прямо на рабочих местах. Для подготовки сталевара высокого уровня работнику необходимо оттачивать мастерство 3-4 года, поэтому в этом производстве каждый человек на счету", - констатировал руководитель завода.

75-летний юбилей коллектив встречает с достойными результатами. "За девять месяцев нынешнего года мы выполнили все основные показатели по объемам выпуска продукции, поставленные на этот период", - сказал Василий Тарахтей. По его словам, нынешний год и все последующие будут нацелены на повышение качества, надежности литья и выполнение планов производства. Для этого у завода есть традиции, опыт, необходимые технологии и самое главное - талантливые работники.

"Пользуясь возможностью, хочу поздравить наших работников со знаменательной датой и высказать благодарность за их плодотворный труд, профессионализм, готовность выполнять поставленные задания и преодолевать сложности. Без литейной заготовки невозможно себе представить ни автомобили, ни автобусы МАЗ - это основа машиностроения", - подытожил директор.

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