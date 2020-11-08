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Общество
08 ноября 2020, 11:00

КОММЕНТАРИЙ: Есть нюансы: разбираемся в тонкостях страховки от COVID-19

Фото из архива
Фото из архива

Сколько вы получите, если заболеете COVID-19? Зависит от нескольких факторов.

"В случае утраты трудоспособности из-за заражения COVID-19 сроком до 21 дня клиенту выплачивается 15% от страховой суммы, а больше 21 дня - 20%. Если человек умер от коронавируса или стал инвалидом I группы - сумма выплачивается в полном объеме. При других степенях инвалидности, в зависимости от возможности работать, выплата может составить 50-70% страховой суммы", - объясняет оператор инфолинии компании.

Однако тут хватает нюансов. Во-первых, договор вступает в силу минимум через два дня после уплаты страхового взноса. Заболеете раньше - не рассчитывайте на какие-либо выплаты. Во-вторых, нужно предоставить компании документы, подтверждающие факт заболевания именно COVID-19, соблюдение графика прививок и медицинских осмотров, а также листок нетрудоспособности. Если в диагнозе стоит "пневмония" без упоминания коронавирусной инфекции, это не считается страховым случаем.

В "Белнефтестрахе" тоже предлагают застраховать здоровье на случай заражения коронавирусом в рамках программы от опасных болезней и их последствий. Список примерно такой же, как и в "Белгосстрахе". Правда, в алгоритмах работы есть отличия. Оператор Татьяна сразу же уточнила, не медработник ли я. Для врачей, ветеринаров и студентов учреждений образования медицинского профиля у компании другие условия получения полиса: если желают застраховаться на Br5 тыс., платят по Br56,50 вместо Br45, положенных остальным клиентам.

"Страховые случаи - смерть, а также установление инвалидности или временной нетрудоспособности, наступивших в результате случайного заражения, а также обострения хронического заболевания, развившегося в период инфицирования COVID-19", - рассказывает Татьяна.

Размеры выплат следующие: смерть и I группа инвалидности - 100% страховой суммы, II группа инвалидности (с недопустимостью труда) - 80%, II группа инвалидности (с возможностью трудоустройства) - 60%, III группа - 50%. Утрата трудоспособности до 21 дня - 20%, а свыше - 25%. Чтобы подтвердить заболевание, в компанию нужно принести выписку из амбулаторной карты с указанием диагноза, в котором обязательно должен быть написан COVID-19, а также график осмотров у врача и период больничного. Договор вступает в силу через пять дней после уплаты взноса.

Страхуют от коронавируса с 1 апреля и в компании "ТАСК": COVID-19 включили в пакет "от несчастных случаев и заболеваний". Договор можно заключить на срок от 1 дня до 10 лет. Минимальная страховая сумма - Br2 тыс., из которой только половина будет выплачена, если клиент переболел ковидом, а вторая половина - если перенес другие болезни. Максимальная сумма - Br8 тыс. Она делится по тому же принципу. Страховой взнос - Br60 в год.

"Выплаты осуществляются так: до 20 дней нетрудоспособности - 5%, до 30 - 8%, а свыше 30 - 10%", - знакомят с расценками на другом конце провода.

Страховым случаем считается причинение вреда здоровью при временной утрате трудоспособности в результате СОVID-19, установленного в период действия договора в учреждениях здравоохранения Беларуси.

Есть вариант и для тех, кто планирует заграничную поездку. В случае диагностирования коронавируса, подтвержденного медицинскими документами, компания возместит расходы клиента, связанные со срочной и неотложной медицинской помощью в амбулаторных и стационарных условиях, проведением необходимых клинико-диагностических исследований, реанимационных мероприятий, экстренных операций. А вот помещение в медицинский изолятор на карантин - не страховой случай.

В "Промтрансинвесте" также добавили COVID-19 в другую программу - от несчастных случаев. Она подразумевает еще и защиту от травм, ожогов, укусов животных и других ситуаций. Страховая сумма от Br1 тыс. до Br7 тыс. Взнос за полис - от Br4,50.

"Стоимость страхования рассчитывается индивидуально. Она зависит от суммы страхового покрытия и выбранных условий. Ориентировочно полис на сумму Br5тыс. обойдется в Br29,50", - рассказывает оператор Алина.

При наступлении временного расстройства здоровья в случае заболевания инфекцией, вызванной COVID-19, выплата зависит от срока лечения. До 15 дней - 5%, до 30 дней - 8%, больше 30 - 10%. И, конечно же, в диагнозе обязательно должен быть указан COVID-19. Кроме того, в страховую необходимо предоставить справку и выписку из амбулаторной карты.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

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