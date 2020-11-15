КОММЕНТАРИЙ: Ковид туризм точит

Эксперты в сфере туризма рассказывают о том, как первая волна СOVID-19 смыла с бизнес-карты часть белорусских турфирм и запустила необратимые изменения в сфере путешествий. Отдых по всему миру больше никогда не будет прежним?

Крушение цепочки

Сфера туризма больше остальных пострадала от СOVID-19 - этому поспособствовало закрытие границ многими странами, отмена рейсов, повсеместные карантинные меры. Однако Сергей Букас, директор Республиканской ассоциации туристических агентств, подчеркивает: количество направлений сократилось, но работы не стало меньше. Правда, она практически перестала оплачиваться. "Денежные средства за нереализованные туры депонируются в зачет будущих путешествий, началась перебронировка отдыха на 2021 год, - рассказывает Сергей Букас. - Продолжаются переговоры с туристами, которые требовали немедленного возврата денег и компенсации за сорванный отпуск. Некоторые компании, не выдержав судебных тяжб, объявили себя банкротами и ушли с рынка. Для большинства фирм остро встал вопрос аренды помещений. Не все арендодатели приняли во внимание обстоятельства, отказавшись снижать арендную ставку или давать рассрочку турагентствам. В итоге часть из них лишились офисов".

О трудностях в работе сообщил и Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии. По его словам, основными проблемами стали невозможность вернуть туристам деньги в случае разрыва договора и невыполнение туроператорами своих обязательств. Ситуацию усложнило и то, что по законам Республики Беларусь именно агент несет ответственность за услугу.

На внутреннем рынке пандемия привела к невостребованности туркомпаний, большей части гидов, городских гостиниц, экскурсионных перевозок, музеев и части общепита. Но больше всего в Беларуси пострадал именно въездной туризм. Как подчеркнул Филипп Гулый, в продаже путевок на море до начала эпидемии было задействовано около 5 тыс. человек, в то время как во всей сфере туризма в нашей стране - не менее 60 тыс.

Пандемия СOVID-19 вызвала процесс, официально звучащий как "крушение производственной цепочки". Въездной турбизнес, приносящий валюту в страну, буквально уничтожается. Ведь компании, работавшие по предоплате, были вынуждены вернуть клиентам полученные от них ранее деньги за туры. Работа организаций, выбравших систему постоплаты, из-за пандемии оказалась неоплаченной. Филипп Гулый прогнозирует, что значимую часть вырученных денег белорусский бизнес вряд ли дождется.

Первые убытки от пандемии турфирмы подсчитали еще в апреле - за месяц с небольшим они потеряли Br1 млрд. Продажи в прошлом сезоне упали на 80%. Сейчас данные уточняются.

Нестандартный туризм

Как рассказал Сергей Букас, летом и осенью туристы все же смогли отдохнуть в Албании, Черногории, Тунисе, Турции, Египте. Во всех странах для путешественников были разработаны протоколы безопасности. При заключении договора каждый турист подписывает дополнительное соглашение, в котором значится: он ознакомлен с правилами протокола и осознает риски заражения. Поэтому, помимо обычной страховки, теперь можно оформить таковую от невыезда и досрочного прекращения поездки.

Большой популярностью среди отдыхающих в пандемию стали пользоваться санатории на белорусских озерах. В фаворитах также оказались все виды активного туризма: сплав на байдарках, велотуризм, конный туризм, походы и др.

Стал интересен и "нестандартный" туризм: спрашивали о музее валунов и лагере для военнопленных в Масюковщине - "Шталаг-352".

Однако самыми интересными для путешественников остались замки и этнографические комплексы. Сергей Букас подчеркивает: по-прежнему популярен маршрут Мир - Несвиж. Вырос интерес к Лидскому замку и тем, что есть в Новогрудке и Любче. В свой отпуск минчане путешествовали из Минска в Брест с непременным заездом в Ружаны, Коссово и Слоним. Увеличился спрос белорусов на посещение Гродно - наш аналог Львова. Все больше любознательных посетителей привлекают музеи-комплексы народных ремесел и технологий - в их числе Дудутки, Сула, Наносы-Новоселье.

Размышляя о новых предложениях, которые должны появиться из-за всплеска интереса белорусов к путешествиям по своей стране, Сергей Букас отмечает, что в большей мере уже имеющиеся программы дополнены свежими "фишками". Но и новинки, безусловно, появились. Например, активно начали совершенствовать свои услуги агроусадьбы, отдых в которых благодаря некоторой изолированности оптимален в условиях пандемии.

"Сейчас внутренний туризм продвигается в Беларуси больше, чем в период до пандемии. Поэтому создается впечатление, что предложения растут в геометрической прогрессии, - объясняет Сергей Букас. - У нас всегда было что показать и чем удивить. Просто на фоне остальных туристических предложений это не так сильно бросалось в глаза".

Неизбежные трансформации

Начало второй волны СOVID-19 пришлось на завершение туристического сезона в Беларуси. Но это не значит, что взявшим отпуск в последние месяцы осени или зимой некуда ехать. Продолжают работать санатории и сборные экскурсии. Останутся туры выходного дня в Минск и областные города, которые будут включать насыщенную культурную программу, в том числе вечернюю.

На данный момент путешественники могут улететь в Египет (предварительно сдав тест на СOVID-19), а также отправиться в экскурсионные туры по Турции - есть предложения по красочному Стамбулу и Каппадокии. Появится возможность открыть для себя Танзанию (Занзибар). Доступны Мальдивы с вылетом из Минска (пересадка в Стамбуле).

Но даже несмотря на все эти предложения, Филипп Гулый утверждает: сфера туризма находится на консервации и живет ожиданием сезона 2022 года. "Мир будет меняться, а вместе с ним и туристическая индустрия, - уверен он. - Нас ждет серьезный спад, затем трансформация и лишь после этого - подъем. Новые критерии потребления, логистики и дистрибуции приведут к появлению гибридных продуктов, которые будут совмещать путешествия с обучением, оздоровлением, а деловые командировки - с турами выходного дня. Тренды зададут межрегиональные и локальные связи. И, конечно, мы продолжим обеспечивать медицинскую безопасность".

Виталия КРИЧЕВСКАЯ,

газета 7 Дней"7 дней".-0-