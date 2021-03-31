Меняем Турцию на Нарочь: как отразилась пандемия на туристической отрасли

Еще в начале пандемии многие эксперты сходились во мнении, что именно туризм окажется одной из самых пострадавших отраслей, - и не ошиблись. Нокаут был настолько мощным и стремительным, что к нему не смогла подготовиться ни одна страна. Беларусь тоже оказалась в общемировой тенденции. Но! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Белорусы стали интересоваться тем, как можно хорошо отдохнуть у себя на родине, а параллельно узнавали много нового и интересного про историю, традиции и культуру своей Синеокой. О возможностях внутреннего туризма, особенностях работы отрасли в условиях пандемии говорили участники круглого стола, организованного БЕЛТА и газетой "7 дней".

Моментальный "стоп"

- С уверенностью можно сказать: никто не ожидал, что подобное может случиться в XXI веке, - признается директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович. - Отрасль остановилась фактически в один день. Самолеты не летают, границы закрываются. Мы с ужасом смотрели друг на друга и пытались быстро сообразить, как правильно поступить в данной ситуации.

Первым вызовом стала необходимость вернуть белорусов с зарубежных курортов. В середине марта прошлого года на отдыхе находились более 8 тыс. человек. К счастью, совместно с МИД, Минтрансом, нашими туроператорами, общественными объединениями смогли сделать это достаточно быстро. Но за первым вызовом последовал следующий - затяжной, который продолжается и сейчас. Если сформулировать его кратко, то это переориентация на внутренний туризм.

В особенно тяжелой ситуации оказались туристические операторы и агентства, у которых путевки на заграничные курорты были выкуплены на месяцы вперед.

- Мы до сих пор с содроганием вспоминаем те дни 16-17 марта, - описывает хронологию событий председатель Республиканской ассоциации туристических агентств Елена Кудлакова. - Туристы, которые уехали на отдых по путевке (так называемый организованный туризм), оказались в несколько выигрышном положении. Люди без особых проблем вернулись домой, поскольку туроператоры и агенты были заинтересованы в их возвращении. У большинства европейских стран границы закрыты и сейчас, а значит, купленные более года назад путевки в условную Италию или Испанию так и остаются неиспользованными. Когда некоторые государства "приоткрылись", мы искали варианты, как отправить людей на отдых. К счастью, большинство клиентов вошло в положение и не пошло в суды с исками о возврате средств, ожидая, когда ситуация хоть немного улучшится. Это нам очень помогло. Некоторые клиенты до сих пор не забрали деньги и ждут момента, когда можно будет полететь в выбранную страну. В целом это был большой стресс, все насущные вопросы приходилось решать круглосуточно. Однако был и положительный момент: туроператоры и агенты объединились и решали проблему сообща.

Кроме того, специалист обратила внимание на тот момент, что финансовая ответственность в случае форс-мажора полностью лежит на турагенте:

- Мы уже давно боремся за ее разделение и очень заинтересованы вскорейшем принятии закона о туризме. Турагент не должен нести стопроцентное обязательство перед клиентом.

Ирина Воронович добавила, что ситуация с коронавирусом показала незащищенность нашего туриста. В этой связи в новом законе предусматриваются три способа ответственности туроператора перед туристом: банковская гарантия, страхование ответственности туроператора и фонд ответственности туроператоров.

С другой стороны, говорить о полном крахе выездного туризма не стоит. Начиная с середины июня прошлого года некоторые страны разрешили принимать путешественников.

- Естественно, теперь белорусы отправляются на заграничный отдых гораздо реже, - отмечает Ирина Воронович. - Сегодня они чаще выбирают Египет, Турцию, Черногорию. Менее популярны - Тунис и ОАЭ. В целом снижение потока составило до 80%.

Въездной туризм приобрел деловой характер

Если рынок поездок на зарубежные курорты хоть немного ожил, то с приемом заграничных гостей ситуация остается тяжелой.

- Помешать въездному туризму могло только что-то глобальное, - включается в дискуссию председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. - Например, военный конфликт на территории государства. В целом это направление отличалось определенной гибкостью и взаимозаменяемостью. Например, если по финансовым причинам к нам переставали ехать россияне, на их место приходили турки или поляки, и наоборот.

Разрушить систему смогла только пандемия. Даже финансовый кризис 2008-го, казавшийся на тот момент коллапсом, не идет ни в какое сравнение.

- Тогда был пониженный спрос на фоне экономических проблем. Теперь он есть, зато логистических возможностей попасть в страну практически нет. Фактически въездной туризм приобрел вынужденный деловой характер, - подчеркивает Филипп Гулый.

Спрос на путешествия по Беларуси есть

Впрочем, в этой своеобразной бочке дегтя нашлась небольшая ложка меда.

- Ситуация складывалась так, что туристическая отрасль вынужденно начала переориентацию с въездного и выездного туризма на внутренний. Практически при полном отсутствии альтернативы уже прошлым летом белорусы стали постепенно ездить по своей стране. И положительная динамика есть. Мы - представители туристической отрасли - сплотились и начали развивать это направление, - дополнила коллегу Ирина Воронович.

Впрочем, и внутренний туризм претерпел ряд трансформаций. Те же агроусадьбы, которые в последние годы стали белорусским брендом, сполна ощутили на себе последствия прихода в страну коварного вируса.

- В каком-то смысле нашей отрасли стало одновременно легче и тяжелее, - поясняет председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова. - Первое время у многих владельцев агроусадеб присутствовал страх, ведь их бизнес так или иначе предполагает контакт с людьми. Многие приостановили свои проекты или закрылись.

Количество гостей уменьшилось. По разным подсчетам, рынок просел плюс-минус на 20%. В первое время клиенты массово отказывались от проведения групповых мероприятий: свадеб, корпоративов, семейных праздников. Летом эти форматы, пусть и не в былых масштабах, стали возвращаться.

Рынок агроэкотуризма ждала неминуемая трансформация. Для многих представителей этой сферы бизнеса она стала выгодной.

- Отдых в агроусадьбах оказался для людей своеобразной отдушиной. Многие использовали его для самоизоляции. В сравнении с другими мы оказались в наименее уязвимом положении, - отметила Валерия Клицунова.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, путешествия по Беларуси получили сильный стимул к развитию.

- Нельзя сказать, что все остановилось, - подчеркивает директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько. - И до, и после наступления ковида разрабатывались новые туристические программы. Ежегодно порядка 15.

В прошлом году появились отличные маршруты по Орше, Ганцевичам, Барановичам. И люди ездят. Потребность в познании и открытии Беларуси у соотечественников есть.

Параллельно в отрасли продолжалась организация инфраструктуры. В частности, многие музеи, санатории, гостиницы начали внедрять элементы безбарьерной среды. На многих объектах появились надписи, выполненные шрифтом Брайля. Предлагаются интересные и необычные авторские программы.

- Мы ведь говорим о туризме как о комплексном явлении. Продолжалась работа по восстановлению памятников, открывались новые музеи. Все это так или иначе содействует имиджу страны. И безусловно обогащает те программы, которые мы представляем на суд внутреннего и внешнего потребителя, - уверен Павел Сапотько.

Тем не менее существует немало проблемных вопросов. Филипп Гулый отмечает, что в Беларуси внутренний туризм начал развиваться только вслед за въездным.

- В туризме Беларусь преимущественно экспортно ориентированная страна. Те же городские гостиницы и многие сервисные организации практически не аккумулируют внутренних путешественников. Впрочем, эта ситуация характерна для многих стран мира.

Представитель союза туристической индустрии уверен: внутреннему туризму необходимо дать стимул.

- Вернемся к агротуризму. Он, как и различные спа-комплексы, экотропы, получил серьезное развитие. В условиях пандемии оказались востребованными местные инициативы - все, что связано с активным отдыхом на свежем воздухе. Но нужно понимание, как с этим работать. Пока есть высокий спрос на внутренний отдых, его нужно стимулировать на государственном уровне. Правительство должно систематизировать условия для развития местной инициативы, закупки оборудования, создания лизинговых программ, обучения людей, привлечения иностранных капиталов и так далее, - говорит Филипп Гулый.

Еще одна проблема заключается в том, что белорусы мало знают о своей стране, о разнообразии отдыха.

- Могу привести собственный пример, - продолжает мысль Елена Кудлакова. - Я только в прошлом году узнала, какие в наших санаториях замечательные спа-центры. По сути, это даже не здравница, а вполне себе достойный отель с хорошим набором допуслуг. И при этом я работник туристической отрасли. Отдых так понравился, что осенью вернулась еще раз. Для туристических агентов и операторов необходим рекламный тур, с целью включения его в туристические маршруты и продвижения на внутреннем рынке.

С коллегой соглашается Павел Сапотько:

- Требуется применить весь инструментарий, агрессивно заниматься пиаром. В нашей стране есть множество отличных достопримечательностей, про которые люди знают совсем немного. И мы будем активно это прорабатывать.

Шанс, который нужно использовать

В целом, по мнению экспертов, пандемия дала нашей стране определенный карт-бланш для развития рынка внутреннего туризма. Параллельно переориентация на отечественный отдых обострила ряд вопросов перед туристическими организациями.

- Задач в этом направлении очень много, - поясняет Ирина Воронович. - Сейчас у нас нет так называемых проводников: людей, отвечающих за туризм в регионах. В данном направлении проводим работу, расширяя штатную структуру в Нацагенстве.

Что касается продвижения и рекламы, каждому региону страны нужно поработать над своей узнаваемостью. Создав полноценный продукт, потенциальный путешественник сможет посетить не только разрекламированные объекты, но и ближе познакомиться с другими достопримечательностями.

- Большая работа предстоит с инфраструктурой. По госпрограмме "Беларусь гостеприимная" запланировано строительство и модернизация 73 объектов - начиная от дорог и закачивая гостиницами. Не забываем про новые турмаршруты, которые нужно презентовать так, чтобы человек захотел поехать.

Говоря об экскурсоводах и гидах-переводчиках, Ирина Воронович отметила:

- Эта проблема характерна для регионов. К сожалению, не во всех регионах имеется достаточное количество аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Именно на них лежит ответственность презентации своего региона во время экскурсий.

Конечно, на решение этих задач уйдет немало времени.

- Не месяц и не два. Мы должны видеть проблемы и планомерно их решать. Тем более вся туротрасль заинтересована в притоке новых путешественников.

Елена Кудлакова отметила: к переформатированию работы на внутренний рынок готовы многие туроператоры и агентства:

- Мы согласны продавать готовый и, самое важное, качественный продукт. Однако его формирование - не наша прерогатива. К сожалению, мы не всегда знаем, какие существуют продукты. Можно говорить, что Беларусь выпала из этого сегмента. Зайдя в соцсети, вы легко найдете рекламу про туризм в условном Египте или Турции, а про нашу страну практически не встретите.

По мнению Филиппа Гулого, на выстраивание структуры внутреннего туризма уйдет минимум полтора года:

- Это если сделать все с умом. Рано или поздно наступит момент, когда потребитель сможет через приложение в смартфоне забронировать санаторий, выбрать байдарку для сплава. Пока что всего этого нет. И те организации, которые в прошлом году столкнулись с массовым внутренним туристом, не всегда дотягивают по культуре обслуживания. Хотя те же агроусадьбы очень продвинулись: прошли массу тренингов, смогли разнообразить линейку, научились работать с клиентом. Сейчас, можно сказать, мы находимся в хаотичном поле. Но трансформация пройдет. Это вопрос только времени.

Изменившийся образ жизни открыл у белорусов желание заново изучить свою страну.

- Я бы придала этому определенно больший смысл. Если можно изучить родные края, вернуться к своему национальному самосознанию, самоидентификации, то тогда давайте это делать. В агроэкотуризме в прошлом году появилось много новых отдыхающих. И они искренне восхитились. Даже не подозревали, что у нас существует нечто подобное. Нам нужно объединить усилия и показать: возможности для внутреннего отдыха совсем неплохие.

Успех развития внутреннего рынка заключается прежде всего в объединении усилий всех заинтересованных сторон.

- В стране обсуждается немало инициатив, как частных, так и государственных, в различных отраслях туризма. И этот эффект сотрудничества, взаимодействия однозначно должен сыграть роль в культурном, просветительском, патриотическом аспекте. И, разумеется, все мы думаем об экономике, - подвел итоги круглого стола Павел Сапотько.

Председатель Республиканской ассоциации туристических агентств Елена Кудлакова отмечает, что реальный масштаб последствий пандемии для туроператоров и агентств сейчас оценить сложно, сделать это можно будет не раньше осени.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый считает, что далеко не все белорусы станут фанатами отечественного отдыха. Людям нужно разнообразие: горы и пляжи. Это закон полярности, когда человек хочет получать различные эмоции. Текущая ситуация - большой шанс для развития внутреннего туризма. Он уверен, что многим белорусам понравится отдыхать у себя на родине.

Директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович считает, что белорусский турист стал более индивидуальным. Это также одно из последствий пандемии. Сейчас характерны путешествия маленькими группами. Людям проще сесть в автомобиль и отправиться на экскурсию или на пляж, чем заниматься организованными поездками.

Председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова отмечает, что белорусы, в том числе работающие в туристической сфере, имеют большой потенциал для развития. Капитал - это не только деньги, но и уровень знаний, творчества, таланта. У нас он очень высокий. Есть примеры, когда люди создавали немало продуктов высокого качества. Соответственно, на них есть спрос. И это должно и будет развиваться.

Директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько об обновлении портала о белорусском туризме в рамках госпрограммы "Беларусь гостеприимная" сказал: "Он называется Belarus Travel. Основная задача - произвести впечатление. Чтобы у интернет-пользователя, кликнувшего по нужной вкладке, возникло желание приехать к нам. Это также важный имиджевый ресурс. Человек, даже не собирающийся в Беларусь, сможет получить исчерпывающую информацию о нашей истории, традициях, людях".

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 дней".-0-