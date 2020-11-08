КОММЕНТАРИЙ: Настрой на стройку

С 1 января в Беларуси заработает система жилищных строительных сбережений. Мы узнали, действительно ли станет проще накопить на квартиру, а также кто и как сможет это сделать.

Как это работает

Если внимательно вчитаться в положения соответствующего указа Президента, система довольно простая. В течение определенного в договоре времени человек накапливает указанную в нем сумму на специальном счете в банке. Как только денег на депозите окажется достаточно, в том же банке можно будет взять кредит на недостающие для строительства жилья средства - в порядке очередности. Ее определят исходя из оценочного показателя, указанного в договоре. Планируется, что ставка жилищного займа будет ниже рыночной. Размер процента годовых по кредиту установит тот банк, в котором вы накапливаете сбережения. Однако он не должен превышать проценты по вкладу более чем на 3%. Важно! Банк обязан выдать жилищный кредит не позднее полугода с момента достижения оценочного показателя. Кстати, по вкладу будет начисляться так называемая премия от государства.

Что такое "премия от государства"

Фактически это дополнительные проценты по банковскому вкладу. Премия составит 10% годовых от ставки рефинансирования Национального банка. На 2 ноября она равнялась 7,75% годовых. Если ставка меняется, пересчитывается размер вознаграждения. "Премия от государства", как и проценты по вкладу, не облагается подоходным налогом. Премию будут начислять ежемесячно на всю внесенную вами сумму строительных сбережений в течение срока накопления, но не более пяти лет. Условно: если вы в первый месяц участия в системе "закинули" на счет тысячу рублей, то премию рассчитают исходя от этой суммы. И продолжат ее начислять, даже если движения по вкладу в ближайшие пять лет не будет. Но если сумма на счету благодаря вам станет еще больше, то и ежемесячная премия увеличится.

Кто может стать участником

Пожалуй, в этом пункте самое большое преимущество. Речь идет о гражданах Беларуси, иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории страны. При этом совсем необязательно стоять на очереди как нуждающийся.

Кроме прочего, жилищные стройсбережения можно передать по праву наследства. Указ регулирует и этот пункт. Если человек отказывается от такого наследства либо наследников будет несколько, договор с банком расторгается, а накопленная сумма наследуется на общих основаниях.

Как защитят вкладчиков

Чтобы обеспечить участие в работе системы, банки должны принять локальный правовой акт. В нем прописывают условия заключения договоров на жилищные строительные сбережения, порядок их изменения, долю минимальной необходимой суммы, а также методы и критерии оценки кредитоспособности и др. Таким образом, потенциальный участник системы в зависимости от выбранного банка сможет просчитать все риски и нюансы.

В чем выгода

Значительно увеличивается круг белорусов, получающих возможность решить квартирный вопрос. С учетом растущих темпов возведения жилья (особенно в регионах и городах-спутниках) эксперты предполагают, что система стройсбережений приобретет популярность.

Впрочем, официально она заработает даже не в начале будущего года, а лишь после заключения пилотного договора между гражданином и банком. В целом же говорить о жизнеспособности системы можно будет только по окончании периода накопления. То есть когда финансовое учреждение оформит первый жилищный кредит. Вероятно, это произойдет через несколько лет.

Как сейчас можно обзавестись жильем

Наиболее популярный инструмент для покупки или строительства "квадратов" - кредитование. Сейчас в силу разных причин банки предоставляют всего девять таких предложений. Остальные перестали выдавать кредиты на жилье еще весной-летом.

Процентная ставка банков варьируется от 8,75 до 14,19%. К примеру, если сейчас взять Br100 тыс. сроком на 20 лет, то переплата по процентам составит Br108-202 тыс.

Некоторые застройщики предоставляют рассрочку на жилье. Как правило, выплату стоимости квартиры разбивают на 10 лет, плата вносится ежемесячно равными долями. При этом в некоторых случаях первоначальный взнос не обязателен. Минус у такого, казалось бы, "сладкого" варианта существенный: расчеты по рассрочке привязаны к курсу иностранной валюты. К тому же цена жилья в таком случае повышается почти на 30% от первоначальной.

Формально в Беларуси с 2008 года существует также ипотека. Ее особенность - обязательный залог имущества и другие гарантии выплат, вроде поручительства или подтверждения определенного достатка. Однако широкого распространения ипотека не получила. Почему?

Во-первых, из-за высоких процентных ставок (к тому же плавающих) - на уровне 12-13%. Для сравнения: в Европе - 3-5%. Во-вторых, короткие сроки выплат - до 25 лет. Большинство банков не могут обеспечить больший период из-за нехватки средств на выплату кредитов. В совокупности эти факторы приводят к крупным ежемесячным платежам, которые могут осилить далеко не все.

Еще одна косвенная причина, по которой ипотека не распространена в Беларуси, - запрет на выселение из квартир семей с детьми. Это прямой риск для банков: в случае неплатежеспособности клиента они не смогут изъять заложенное жилье. Специалисты предполагают, что ипотека станет более популярной только после решения этих проблем.

К слову, еще весной был подписан указ об ипотечном жилищном кредитовании, согласно которому гарантией для банков является залог жилья. До конца ноября финансовые учреждения должны внести свои предложения. Планируется, что механизм реализации указа заработает в 2021 году.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней"7 дней".-0-