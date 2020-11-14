КОММЕНТАРИЙ: Невидимая сила

27-летний минчанин Григорий Конзалаев не всегда был незрячим. До подросткового возраста немного видел и различал цвета. Накануне Международного дня слепых, который отмечают 13 ноября, он рассказал, как современные технологии помогают ему воспринимать этот мир в красках, о работе массажистом и своих музыкальных мечтах.

"Ты слепой - это факт"

Еще в детстве Григорий понял, что он не такой, как все: мальчика с серьезными проблемами со зрением во дворе травили сверстники и называли слепым.

- Было неприятно. Я обижался. Но мама тогда сказала важную вещь: "Не нужно воспринимать слово "слепой" как оскорбление. Это ведь просто факт. Да, ты - слепой, но что с этим поделаешь?". И мне в ту же секунду стало легче. Я стал немного проще относиться к своей болезни. Помню, когда уже учился в колледже, мама очень беспокоилась о том, как на меня смотрят окружающие. Я ей тогда сказал: "Не переживай, мам, я ведь этого не вижу!".

В абсолютной темноте Григорий начал учиться жить с 15 лет. То, что до этого он хоть что-то видел и различал цвета, сейчас очень помогает - у него есть пространственное мышление, которого нет у тех, кто родился незрячим.

- Сейчас ориентируюсь в пространстве благодаря высоким технологиям. Например, использую навигатор в телефоне. Просто включаю голосовое сопровождение и иду по указаниям. Белую трость использую не всегда.

Хорошо, что есть много приложений для слепых. Правда, вспоминает Григорий, бывали ситуации, когда техника подводила. Однажды его телефон с навигатором внезапно выключился прямо на улице. Молодой человек начал блуждать по двору, хотя до его подъезда оставалось всего метров 50.

- К моему счастью, рядом проходила девушка, и я набрался смелости попросить помощи. Сказал адрес, где живу, она меня провела. Скорее всего, она даже не поняла, что я слепой, поэтому мне пришлось идти на ее голос. В итоге все закончилось хорошо.

"Предпочитаю, чтобы мне читал робот"

Уже будучи незрячим, Григорий окончил Гродненский государственный медицинский колледж по специальности лечебный массаж, куда принимают только инвалидов по зрению. Два года учебы жил на съемной квартире с мамой.

- Приходилось запоминать много информации. Из-за этого шла большая нагрузка на мозг, у меня сильно воспалялись глаза. Сложно было справляться самому, и я нуждался в маминой помощи, - говорит Григорий.

Воспринимать нужную информацию помогали все те же компьютерные технологии: книги слушал в аудиоформате, тексты на компьютере читал с помощью специальных функций - скрин-ридеров.

- В них есть разные синтезаторы речи, но я предпочитаю тот, который говорит не как человек, а как робот - без ударения и по слогам. Когда он делает паузу, значит, там запятая, а на восклицательном и вопросительном знаках идет специфическое повышение интонации. Робот говорит так, как пишется, и это помогает мне оставаться грамотным.

Благодаря компьютерным технологиям Григорий печатает тексты по системе Брайля и даже смотрит фото - специальная программа рассказывает, что изображено на снимке.

- Только фильмы очень тяжело смотреть - сейчас слишком много ставят на картинку, - огорчается молодой человек.

"Работаю массажистом, вполне всем доволен"

Уже два года Григорий трудится массажистом в поликлинике, попал туда по распределению. На работу ходит сам, "потому что дорога несложная и всего лишь 400 метров". Говорит, что поначалу коллектив настороженно отнесся к коллеге-инвалиду, но теперь от той напряженности не осталось и следа.

- Просто они поняли, что хоть я и слепой, но вполне самостоятельный человек. По сути, на работе у меня есть только одно затруднение - направления, которые врачи пишут от руки. Очень жду, когда их начнут печатать. Наконец-то все будут понимать, что написал врач, - смеется Григорий. - Вроде бы такая опция уже начинает появляться в поликлиниках.

Сколько зарабатывает на массажах, Григорий не говорит, но уверяет: платят достойно. Плюс государство начисляет пособие по инвалидности.

- Мне много не надо. На базовые потребности хватает. Вообще считаю, что в Беларуси инвалидов по зрению неплохо поддерживают. Я вполне всем доволен. Как-то раз социальная служба предложила мне услугу - вымыть окна. Но я сказал: "А что там мыть?" Мама мне показала, как это делается. Ничего сложного. Смогу и сам.

Григорий и дальше планирует работать в поликлинике, а параллельно изучать IT-сферу. Его мечта - стать тестировщиком игр. И, конечно, он по-прежнему намерен заниматься своим давним хобби - музыкой.

- Сочиняю песни, пишу стихи. Еще умею играть на гитаре и немного пою. Тот факт, что я слепой, не останавливает мою жизнь.

"Мой совет: прими себя таким, какой есть. Если существует хоть какая-то надежда вылечиться, старайся изменить ситуацию. Ну а если нет, то научись с этим жить. Ведь ты по-прежнему можешь столько всего сделать! Например, заняться творчеством. Тот факт, что ты слепой, не останавливает твою жизнь".

Председатель Центрального правления ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", председатель общественного объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь" Олег Шепель: "Дать инвалиду пенсию и социальное жилье - не значит помочь ему интегрироваться в общество. В качестве поддержки наше государство выделяет пенсию, бесплатный проезд, поездку в санаторий и скидку 50% на оплату коммунальных услуг, в том случае, если инвалид живет один либо с другим льготником. Да, таких людей можно устроить на работу на одно из 18 предприятий, которые производят более 2,5 тыс. наименований продукции, например, сиденья для трибун стадионов, выключатели, розетки. Но нужно еще создавать полностью универсальную среду для инвалидов, где есть тактильная плитка, звуковые информаторы и макеты. В больших городах с этим дело обстоит лучше, чем в районах. Там почему-то считают, что специальная плитка дороже обычной, хотя это неправда. По сути, в нашей стране есть несколько объектов универсальной среды: Национальный аэропорт, Министерство труда и социальной защиты, автовокзал в Бресте, поликлиники в Гомеле и Могилеве. Наша организация совместно с Министерством труда инициировала закон, который 2 ноября в первом чтении принят Палатой представителей. Он значительно облегчит жизнь незрячих людей. Например, у слепых появится возможность трудоустраиваться не только на специализированные предприятия. Потому что зачастую инвалиды получают образование, но работают не по специальности.

Ревекка АХРАМЕНКО,

газета "7 дней".-0-