Плюс 13 тыс. спасенных жизней. Белорусский онколог о прорывных технологиях лечения рака

Ряды академиков Национальной академии наук Беларуси недавно пополнили авторитетные ученые, лидеры научных направлений, в том числе в медицине. В частности, это звание получил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный. Он, к слову, единственный в стране академик в области онкологии. Авторитетный ученый-медик занимается научными исследованиями без малого 30 лет. Вначале в силу специализации его работы были посвящены онкоурологическим проблемам. А сегодня Сергей Красный занимается самым широким спектром онкологических проблем. О наиболее значимых исследованиях, касающихся разработки и внедрения новых методов лечения рака предстательной железы, почки и мочевого пузыря, заместитель директора рассказал в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

В начале 1990-х годов в арсенале медиков были только хирургические технологии лечения рака почки. Причем результаты были крайне необнадеживающими: выздоравливали около 20% пациентов. "Я занимался лечением рака почки с метастазами в лимфатических узлах и опухолевыми тромбами в нижней полой вене. Это очень неблагоприятная группа пациентов. Тогда же мы использовали так называемую общую гипертермию - нагревание человека до 42 градусов Цельсия, разумеется, происходило это под наркозом. Одновременно вводился химиопрепарат, а также поддерживалась очень высокая концентрация глюкозы в крови", - сказал Сергей Красный.

Использование такой методики, по его словам, позволило значительно улучшить результаты лечения пациентов. Удалось добиться пятилетней выживаемости при опухолевых тромбах в нижней полой вене до 94%, а при метастазах в лимфоузлах - до 60%. "Это был прорывной результат, который в последующем активизировал агрессивную хирургическую тактику в отношении пациентов, которых раньше могли оставить просто без лечения. Считалось, что помочь им особенно нельзя", - отметил заместитель директора.

Позже занялись проблемой рака мочевого пузыря. Результаты лечения таких пациентов также были крайне неблагоприятными. У значительного числа больных был инвазивный рак, при котором очень быстро наступало прогрессирование процесса, при этом удаление мочевого пузыря приводило к большим проблемам. Для таких пациентов были разработаны реконструктивные пластические операции по созданию искусственного мочевого пузыря из кишечника, которые восстанавливают нормальное мочеиспускание и возвращают пациента к обычной жизни.

"Сейчас это абсолютно обычная практика, которая ни у кого не вызывает удивления. В нашей республике выполнено уже около 2,5 тыс. таких операций, а в то время подобные вмешательства были очень большой проблемой. Операции продолжались по восемь часов, больных было крайне сложно выхаживать", - сказал Сергей Красный.

Разработанные белорусскими онкологами операции в последующем были модифицированы в Германии и вошли в литературу под названием Minsk-Koln pouch. Сейчас формирование искусственного мочевого пузыря из кишечника - общепризнанная тактика, не вызывающая никаких сомнений, которая широко используется во многих странах мира.

Со временем ученые заметили еще один положительный эффект. "Когда мы провели около тысячи таких операций и проследили отдаленные результаты, выяснилось, что общая выживаемость пациентов увеличивается в 2-3 раза за счет уменьшения смертности от почечной недостаточности и пиелонефрита. Но оказалось, что часть больных умирает от метастазов, которые появляются в последующем. Поэтому тогда же разрабатывались методы комплексного лечения: мы добавляли химиотерапию либо в ряде случаев лучевую терапию. Это позволило еще значительнее улучшить результаты лечения этой категории пациентов", - сказал Сергей Красный.

Кроме того, разрабатывались методы лечения поверхностного рака мочевого пузыря, чтобы он не переходил в инвазивный. "Если хорошо пролечить на ранних стадиях, можно прервать этот процесс, тогда не развиваются агрессивные опухоли. В итоге можно сохранить свой мочевой пузырь, применив либо химиотерапию, либо иммунотерапию. Таких методов лечения было разработано несколько", - отметил заместитель директора.

К настоящему времени, по его словам, это дало уникальный результат. За короткий промежуток времени в Беларуси благодаря разработке и внедрению новых методов лечения смертность от рака мочевого пузыря уменьшилась более чем в 2 раза. Среди стран с наименьшей смертностью от этой патологии наша республика вышла на третье место в мире и уступает только Финляндии и Республике Корея. Такие данные приводит международная система GLOBOKAN, которая анализирует статистические данные по всему миру. "Оказалось, что Беларусь в два, а то и в три раза опережает такие развитые страны, как Франция, Испания, Италия, Германия, США", - уточнил Сергей Красный.

Что касается рака предстательной железы, долгое время белорусские онкологи, по сути, шли против мирового сообщества. Дело в том, что скрининг рака этой локализации в мире длительное время не просто не рекомендовался - он был запрещен. Считалось, что скрининг выявляет незначимые формы рака предстательной железы, но за счет гиперлечения приводит к большому количеству осложнений, а на смертность никак не влияет.

"В это время в нескольких регионах Беларуси мы проводили свои пилотные проекты, находясь под очень жестким прессингом Международного агентства по изучению рака и ВОЗ, они категорически требовали прекратить эти исследования. Но мы видели, что у нас в республике весьма неблагоприятная ситуация по раку предстательной железы: умирал каждый третий пациент. Причем смертность постоянно росла, каждый год увеличиваясь на 10%, а это плюс 100 умерших ежегодно", - пояснил заместитель директора.

В Беларуси скрининг рака предстательной железы показал существенные результаты, они были проанализированы и опубликованы. Тем временем программа расширялась. "Нам даже санкциями угрожали, если мы не прекратим эти исследования. Пришлось обратиться к главе государства. И Александр Григорьевич в 2015 году, выслушав доклад, сказал, чтобы мы не беспокоились по этому поводу. Более того, были выделены средства на расширение скрининговых программ по всей территории республики", - рассказал Сергей Красный.

В итоге впервые за всю историю наблюдений смертность от рака предстательной железы стала снижаться. Если раньше она ежегодно увеличивалась, то с 2011 года смертность уменьшается на 2% в год. За это же время пятилетняя выживаемость при раке предстательной железы выросла в 3 раза, а одногодичная летальность (то есть процент пациентов, умерших в течение года после постановки диагноза) уменьшилась в 4 раза (с 24% до 5%), и есть возможности ее снижения до нуля.

"В мире наконец обратили внимание, проанализировали свои результаты и ужаснулись: за это время сотни тысяч пациентов умерли из-за того, что скрининговые программы были запрещены. При этом лечение одного случая с первой, второй стадией рака предстательной железы в Европе обходится в 10 тыс. евро, а лечение 4-й стадии заболевания - в 240 тыс. евро", - подчеркнул Сергей Красный.

В 2018 году появилось письмо Европейской ассоциации урологов с обращением ко всем правительствам ЕС возобновить программы скрининга рака предстательной железы, потому что отсутствие скрининга приводит к увеличению смертности. Таким образом, Беларусь оказалась впереди планеты всей, потому что на тот момент имела самый большой в мире опыт: скрининг проводили на всей территории страны, в него было вовлечено около 30% населения. "Многие государства обратились к нам с просьбой поделиться опытом и объединить усилия. То есть благодаря белорусам отношение к скринингу рака предстательной железы было кардинально изменено", - обратил внимание заместитель директора.

К сожалению, коронавирусная инфекция немного подкосила скрининговые программы. Естественно, когда медицинская система работает с огромной нагрузкой (а скрининг в основном - это дело первичной сети, то есть обычных поликлиник), нагружать ее скрининговыми программами не совсем правильно. Кроме того, отправлять здоровых людей на скрининг в то время, когда достаточно много инфицированных, то есть увеличивать заболеваемость, тоже неверно. Поэтому скрининг проводился только в благополучное время. Соответственно количество обследованных пациентов уменьшилось примерно в два раза.

"Но это не большая проблема, потому что рак предстательной железы - это очень медленно развивающееся заболевание и уменьшение объема скрининга в течение одного-двух лет особо не повлияет на ситуацию. Поэтому надеемся, что, когда эпидемиологическая обстановка немного нормализуется, мы сможем активизировать эти программы", - добавил Сергей Красный.

К слову, белорусские онкологи за последние 17 лет благодаря разработке и внедрению новых методов лечения рака предстательной железы, почки и мочевого пузыря дополнительно спасли 13 тыс. человеческих жизней.

Результаты проведенных исследований были опубликованы. К настоящему времени у Сергея Красного большое количество публикаций - 780, из них 20 книг, 36 патентов. Разработано почти 50 методов лечения. У него есть публикации практически по всем направлениям онкологии.

Что касается подготовки смены, к настоящему моменту Сергей Красный подготовил два доктора наук и восемь кандидатов, еще четыре докторские и две кандидатские диссертации находятся на различных этапах защиты.

"Разработанным методам лечения мы обучили более 50 специалистов - всех наших онкоурологов, а также большое число специалистов из-за рубежа. Сегодня эти методы внедрены во все клинические протоколы по лечению онкологических заболеваний и используются как в Беларуси, странах СНГ, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Надо делиться своим опытом. Одному все операции не сделать, поэтому важно обучать своих коллег этому искусству, а хирургия - это самое настоящее искусство", - заключил Сергей Красный.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

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