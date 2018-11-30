Почему в Беларуси решили ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма - комментарий

Белорусские депутаты готовят к первому чтению законопроект "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма". Нововведения призваны усовершенствовать методы правовой защиты общественного порядка и нравственности от распространения опасной идеологии. Поправки разрабатывались с учетом современных тенденций в сфере государственного управления и зарубежного опыта. Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валерий Савко пока не готов сказать, будет ли законопроект рассмотрен в первом чтении на осенней сессии. Совместно с разработчиками документа парламентарии тщательно взвешивают все "за" и "против". Но в том, что корректировка действующего законодательства нужна, сомнений нет. Об этом свидетельствуют и ситуация в зарубежных странах, и статистика белорусской милиции.

Валерий Савко обратил внимание, что на протяжении последних лет в некоторых европейских странах наблюдается значительный рост неонацистских настроений. Они распространяются также в неформальных молодежных сообществах Беларуси. Так, если в 2014 году в стране было зарегистрировано всего 7 административных правонарушений, предусмотренных ст.17.10 КоАП (пропаганда, публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики), то в 2015-м их число выросло до 15. Тревожная тенденция продолжилась в 2016 году, когда количество правонарушений, связанных, как правило, с демонстрированием татуировок, содержащих изображение фашистской свастики, эмблемы SS, Адольфа Гитлера, увеличилось до 50. В 2017-м их зафиксировали 109. В первом полугодии 2018-го в стране зарегистрировано уже 67 правонарушений, предусмотренных ст. 17.10 КоАП, что почти на 10% больше, чем за такой же период предыдущего года. "Количество фактов публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики за последние три года выросло в 15,5 раза. В милицию и СМИ обращаются люди, просят наказать виновных. И тех привлекают к административной ответственности. Однако наказания за оправдание нацизма, нацистских преступников, отрицание или одобрение их преступлений в белорусском законодательстве пока не предусмотрено", - отметил депутат.

Что же предлагают законодатели? Среди новаций - корректировка ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Законопроект устанавливает уголовную ответственность за умышленную публичную реабилитацию нацизма наравне с разжиганием расовой или социальной вражды. "Введение именно уголовной ответственности за публичную реабилитацию нацизма неслучайно. Такая деятельность представляет собой повышенную опасность. Она нацелена на то, чтобы изменить сознание и волю большого числа людей, подменить их ценностные ориентиры, сформировать у них чувство социальной вражды и склонить их к антиобщественной деятельности", - отметил Валерий Савко. Он подчеркнул, что современное белорусское общество объединено историческим наследием государства и в первую очередь - памятью о героических подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому действия тех, кто публично оправдывает нацистов и их пособников, непосредственно направлены на разрушение стабильности общественного и политического устройства Беларуси. Между тем число преступлений, подпадающих под санкцию ст. 130 УК в Беларуси растет. В 2013 году их не было зафиксировано вообще, зато в 2017-м уже 28, а в первом полугодии текущего года - 11. Кроме того, участились случаи распространения экстремистской информационной продукции.

Законопроект предусматривает также корректировку закона "О противодействии экстремизму". Основываясь на международном опыте, разработчики документа включили в него определения терминов "нацизм", "реабилитация нацизма" и "нацистская символика и атрибутика". Это позволит устранить пробел, когда такие проявления экстремизма, как пропаганда, публичная демонстрация, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, не подлежат правовой оценке как правонарушения. А для того, чтобы каждый понимал, что к ним относится, в интернете будет размещен конкретный перечень организаций и лиц, которых Нюрнбергский трибунал признал виновными в совершении военных преступлений. В списке также экстремистские и террористические атрибуты и символы. К последним, кстати, планируется относить изображения нацистских преступников.

Изменения планируется внести и в КоАП. Разработчики законопроекта предлагают предусмотреть административную ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения символики или атрибутики экстремистских и террористических организаций, а также за хранение и приобретение с целью распространения нацистской символики. Одновременно законопроектом предлагается ввести ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Решительное применение административной ответственности за такого рода правонарушения оказывает превентивное воздействие на приверженцев неонацизма, позволяет предупреждать совершение ими более тяжких преступлений. "Оболваненные нацистской идеологией персонажи, мнящие себя истинными "арийцами", не останавливаются лишь на наглом публичном зиговании и бравировании татуированными свастиками. Желая показать свое физическое превосходство, современные поклонники фашистских карателей совершают гораздо более тяжкие деяния. МВД фиксирует целый ряд преступлений, связанных с проявлениями идей неонацизма. Так, в 2016 году в Беларуси за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекался 181 участник ультраправых неонацистских неформальных объединений, в 2017-м - 126. И в данном случае речь идет об одних только лидерах и "активистах" таких объединений", - приводит статистику Валерий Савко.

Беларуси нанесен колоссальный ущерб от действий фашистской Германии и ее пособников во время Второй мировой войны. Несмотря на это, сейчас в стране имеет место развитие идей крайне правого толка, фиксируются факты искажения событий прошлого, в интернете публикуются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников. Парламентарии обеспокоены - это несет в себе потенциальную угрозу национальной безопасности. Принятие же поправок в законы по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма позволит эффективно предупреждать распространение нацистской и другой экстремистской идеологии среди молодых людей, проводить воспитательную работу с людьми, попавшими под пагубное влияние, а значит, надежно защищать нравственные ценности общества, резюмировал депутат.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-