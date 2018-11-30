Почему в Беларуси решили ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма - комментарий

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 ноября 2018, Пт
-5°C
Ясно EUR 2.4286
USD 2.1384
RUB 3.2047
Главное
Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Президент
От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Президент
Безналичные жилищные субсидии в январе-октябре получили свыше 29,7 тыс. семей
Общество
"Дана Молл": Чудеса начинаются 1 декабря
Общество
Вице-премьер и министры проведут в декабре приемы граждан и юрлиц в Совмине
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко обещает жесткие меры за несоблюдение технологии возделывания льна
12:50 Президент
Лукашенко: мы приняли правильное решение о модернизации льнокомбината, но безобразно к этому отнеслись
12:49 Президент
Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
12:44 Экономика
Ночью в Лидском районе машина сбила неизвестного: пострадавший в реанимации
12:40 Происшествия
Загрузка данных из регистра населения при переписи станет элементом электронного правительства
12:35 Общество
ФОТОФАКТ: Морозная погода в Минске
12:35 Регионы
Дни скидок пройдут в торговле Минска в декабре
12:34 Регионы
Пункты спутниковой системы точного позиционирования нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси
12:27 Технологии
В Бресте женщина упала с балкона четвертого этажа
12:23 Происшествия
Сервис "Яндекс.Район" является эффективной площадкой для диалога жителей города
12:21 Технологии
Литовские военные проинспектировали артиллерийскую бригаду в Осиповичах
12:20 Общество
Минивэн с шестилетней пассажиркой съехал в кювет в Буда-Кошелевском районе
12:17 Происшествия
Республика Корея и КНДР демонтировали 20 постов в районе границы
12:16 В мире
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора "Оршаагропроммаша" за превышение полномочий
12:08 Происшествия
Пять человек задержаны в Минске по подозрению в избиении парня
11:58 Происшествия
В Пуховичском районе женщину сбили две машины
11:53 Происшествия
ПВТ выделит около 5 тыс. планшетов на цели образования и переписи населения
11:53 Общество
Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций планирует профинансировать три новых проекта
11:51 Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Крупногабаритный автопоезд с оборудованием для БелАЭС едет по Витебской области
11:50 Регионы
Снег и до -16°С ожидается в Беларуси 1 декабря
11:49 Общество
Все новости
Темы
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Почему в Беларуси решили ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма - комментарий

Общество 30.11.2018 | 10:17
Валерий Савко
Валерий Савко

Белорусские депутаты готовят к первому чтению законопроект "Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма". Нововведения призваны усовершенствовать методы правовой защиты общественного порядка и нравственности от распространения опасной идеологии. Поправки разрабатывались с учетом современных тенденций в сфере государственного управления и зарубежного опыта. Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валерий Савко пока не готов сказать, будет ли законопроект рассмотрен в первом чтении на осенней сессии. Совместно с разработчиками документа парламентарии тщательно взвешивают все "за" и "против". Но в том, что корректировка действующего законодательства нужна, сомнений нет. Об этом свидетельствуют и ситуация в зарубежных странах, и статистика белорусской милиции.

Валерий Савко обратил внимание, что на протяжении последних лет в некоторых европейских странах наблюдается значительный рост неонацистских настроений. Они распространяются также в неформальных молодежных сообществах Беларуси. Так, если в 2014 году в стране было зарегистрировано всего 7 административных правонарушений, предусмотренных ст.17.10 КоАП (пропаганда, публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики), то в 2015-м их число выросло до 15. Тревожная тенденция продолжилась в 2016 году, когда количество правонарушений, связанных, как правило, с демонстрированием татуировок, содержащих изображение фашистской свастики, эмблемы SS, Адольфа Гитлера, увеличилось до 50. В 2017-м их зафиксировали 109. В первом полугодии 2018-го в стране зарегистрировано уже 67 правонарушений, предусмотренных ст. 17.10 КоАП, что почти на 10% больше, чем за такой же период предыдущего года. "Количество фактов публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики за последние три года выросло в 15,5 раза. В милицию и СМИ обращаются люди, просят наказать виновных. И тех привлекают к административной ответственности. Однако наказания за оправдание нацизма, нацистских преступников, отрицание или одобрение их преступлений в белорусском законодательстве пока не предусмотрено", - отметил депутат.

Что же предлагают законодатели? Среди новаций - корректировка ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Законопроект устанавливает уголовную ответственность за умышленную публичную реабилитацию нацизма наравне с разжиганием расовой или социальной вражды. "Введение именно уголовной ответственности за публичную реабилитацию нацизма неслучайно. Такая деятельность представляет собой повышенную опасность. Она нацелена на то, чтобы изменить сознание и волю большого числа людей, подменить их ценностные ориентиры, сформировать у них чувство социальной вражды и склонить их к антиобщественной деятельности", - отметил Валерий Савко. Он подчеркнул, что современное белорусское общество объединено историческим наследием государства и в первую очередь - памятью о героических подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому действия тех, кто публично оправдывает нацистов и их пособников, непосредственно направлены на разрушение стабильности общественного и политического устройства Беларуси. Между тем число преступлений, подпадающих под санкцию ст. 130 УК в Беларуси растет. В 2013 году их не было зафиксировано вообще, зато в 2017-м уже 28, а в первом полугодии текущего года - 11. Кроме того, участились случаи распространения экстремистской информационной продукции.

Законопроект предусматривает также корректировку закона "О противодействии экстремизму". Основываясь на международном опыте, разработчики документа включили в него определения терминов "нацизм", "реабилитация нацизма" и "нацистская символика и атрибутика". Это позволит устранить пробел, когда такие проявления экстремизма, как пропаганда, публичная демонстрация, изготовление и распространение нацистской символики и атрибутики, не подлежат правовой оценке как правонарушения. А для того, чтобы каждый понимал, что к ним относится, в интернете будет размещен конкретный перечень организаций и лиц, которых Нюрнбергский трибунал признал виновными в совершении военных преступлений. В списке также экстремистские и террористические атрибуты и символы. К последним, кстати, планируется относить изображения нацистских преступников.

Изменения планируется внести и в КоАП. Разработчики законопроекта предлагают предусмотреть административную ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение, хранение и приобретение с целью распространения символики или атрибутики экстремистских и террористических организаций, а также за хранение и приобретение с целью распространения нацистской символики. Одновременно законопроектом предлагается ввести ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Решительное применение административной ответственности за такого рода правонарушения оказывает превентивное воздействие на приверженцев неонацизма, позволяет предупреждать совершение ими более тяжких преступлений. "Оболваненные нацистской идеологией персонажи, мнящие себя истинными "арийцами", не останавливаются лишь на наглом публичном зиговании и бравировании татуированными свастиками. Желая показать свое физическое превосходство, современные поклонники фашистских карателей совершают гораздо более тяжкие деяния. МВД фиксирует целый ряд преступлений, связанных с проявлениями идей неонацизма. Так, в 2016 году в Беларуси за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекался 181 участник ультраправых неонацистских неформальных объединений, в 2017-м - 126. И в данном случае речь идет об одних только лидерах и "активистах" таких объединений", - приводит статистику Валерий Савко.

Беларуси нанесен колоссальный ущерб от действий фашистской Германии и ее пособников во время Второй мировой войны. Несмотря на это, сейчас в стране имеет место развитие идей крайне правого толка, фиксируются факты искажения событий прошлого, в интернете публикуются псевдоисторические статьи, оправдывающие нацистских преступников и их пособников. Парламентарии обеспокоены - это несет в себе потенциальную угрозу национальной безопасности. Принятие же поправок в законы по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма позволит эффективно предупреждать распространение нацистской и другой экстремистской идеологии среди молодых людей, проводить воспитательную работу с людьми, попавшими под пагубное влияние, а значит, надежно защищать нравственные ценности общества, резюмировал депутат.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4286 BYN 2.42 BYN 2.43 BYN
USD
2.1384 BYN 2.128 BYN 2.133 BYN
RUB
3.2047 BYN 3.196 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Все видео

Фотоновости

Мороз в Минске
Все фото

Инфографика

Государственные финансы Республиканский бюджет в январе-августе 2018 года был исполнен с профицитом 3,4% ВВП*. Его доходы составили Br15,4 млрд (19,9% ВВП).
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации дорожной карты развития сотрудничества с Узбекистаном
Лукашенко обещает жесткие меры за несоблюдение технологии возделывания льна
Лукашенко: мы приняли правильное решение о модернизации льнокомбината, но безобразно к этому отнеслись
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Беларусь и Китай могут учиться друг у друга в процессе развития отношений - Цуй Цимин
Парламентарии СНГ поддерживают Беларусь в разработке перспектив экономического развития Содружества
Посол Беларуси вручил верительные грамоты королю Норвегии
Экономика
Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций планирует профинансировать три новых проекта
Происшествия
Фото УВД Миноблисполкома В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу
Ночью в Лидском районе машина сбила неизвестного: пострадавший в реанимации
В Бресте женщина упала с балкона четвертого этажа
Регионы
Фото из архива Дни скидок пройдут в торговле Минска в декабре
ФОТОФАКТ: Морозная погода в Минске
ФОТОРЕПОРТАЖ: Крупногабаритный автопоезд с оборудованием для БелАЭС едет по Витебской области
Спорт
Во время матча "Челси" - ПАОК. Фото из Twitter-аккаунта "Челси" За тур до финиша группового этапа известна половина участников 1/16 финала ЛЕ
Белорусские баскетболисты уступили шведам в квалификации ЧЕ-2021
Футболисты БАТЭ победили "Види" в матче Лиги Европы
Технологии
ТОП-12 угроз облачной безопасности
В Беларуси запустили мобильное телевидение TV+ с 80 телеканалами и безлимитным трафиком
Пункты спутниковой системы точного позиционирования нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси
Культура
Бригадир Игорь Амбалов крепит обрешетку В Кревском замке завершается восстановление северо-западной стены
Фестиваль польских фильмов "Висла" пройдет в Минске
Выставка в Гомеле расскажет о зимних праздниках обрядового календаря
В мире
Фото Ренхап Республика Корея и КНДР демонтировали 20 постов в районе границы
Украина ограничила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет
Изменение климата в 2018 году ощутил почти каждый житель планеты
Калейдоскоп
Скриншот из видео Daily Mail Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился
Голландец построил копию Ноева ковчега и собирается на нем в Израиль
В Новой Зеландии нашли необычный скелет
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия