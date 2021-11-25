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25 ноября 2021, 16:20

КОММЕНТАРИЙ: Развитие - необходимость или неизбежность?

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

Мы часто задаемся вопросами - что такое развитие, зачем оно человеку? Ответ на них нужно искать в различных областях человеческого мышления - религии, философии, социальной психологии, экономике и теории управления.

Давайте вспомним второй закон термодинамики, который говорит, что любая система подвержена процессу энтропии, ведущему к постепенному разрушению этой системы. Этот закон носит универсальный характер как на уровне Вселенной, так и отдельных физических процессов. Энтропия - процесс необратимого рассеивания, или потери энергии. Наиболее близким по смыслу явлением можно рассматривать силу трения, которая гасит кинетическую энергию, приданную физическому объекту.

Другая похожая метафора - костер, медленно гаснущий по мере сгорания дров. И, наконец, Вселенная, которая была сформирована большим взрывом около 25 млрд лет назад. С тех пор она расширяется, постепенно рассеивая первоначальную энергию этого взрыва.

Главным содержанием "акта божественного творения" Вселенной стало придание материи энергетического импульса (взрыва), который сформировал физическую структуру материи. В теоретической физике сформулирована концепция "тонкой настройки Вселенной", в основе которой лежат не произвольные, а строго определенные значения фундаментальных констант - скорости света, гравитационной постоянной, массы электрона и протона, заряда электрона. Таких констант насчитывается около десятка. Ученые-физики убеждены: если бы значения этих констант были бы сдвинуты хотя бы на 10%, материя бы не возникла. При этом статистическая вероятность случайного совпадения всех этих величин приближена к нулю. Может, из-за этого среди физиков-теоретиков можно встретить людей, которые не сомневаются в существовании высшей силы.

Но второй закон термодинамики доказывает, что жизнь Вселенной конечна.

Этими же вопросами задавался гениальный физик Исаак Ньютон, который считал, что для продолжения существования мира Бог должен периодически "заводить мировые часы", то есть периодически придавать миру новую энергию, восполняя потери связанные с процессом энтропии.

Логичным образом возникает вопрос - зачем Бог создавал огромную Вселенную, которая конечна во времени?

В Книге бытия говорится, что "сотворил Бог человека по образу и подобию Своему и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею…".

Можно ли предположить, что Бог вручил человеку Землю для создания на ней человеческой цивилизации и "поручил" ему транслировать в подвластный человеку мир энергию созидания для торможения энтропии и остановки сползания в хаос и небытие?

Обратим внимание на слова "сотворил человека по образу и подобию Своему". Они наталкивают на вопрос: можно ли предположить, что Бог сотворил человека для спасения Вселенной от небытия хаоса, возникающего в процессе энтропии. Можно ли это утверждение рассматривать как возможное предназначение человека и главный смысл существования человеческой цивилизации?

Никто не сможет дать исчерпывающего ответа на этот вопрос. Но рассуждения о роли человека в борьбе с энтропией дает нам представление о базовой ценности человеческого существования - давай миру больше, чем было до тебя.

А если взглянуть на этот вопрос с точки зрения философии, а именно универсальных законов диалектики в формулировке Георга Фридриха Гегеля?

Здесь мы также сталкиваемся с концепцией, которая рассматривает развитие и изменение как единственно возможное состояние окружающего нас мира. Так закон единства и борьбы противоположностей объясняет источник и причины изменений. Закон перехода количества в качество указывает на механизм развития, а закон отрицания отрицания обуславливает направление развития.

Сопоставление этих научных, религиозных и философских взглядов говорит о том, что мы живем в постоянно изменяющемся, медленно разрушающемся мире, состояние которого определяется многочисленными процессами изменений, находящихся в причинно-следственной связи.

В такой системе человеческое сообщество может выжить только, если будет развиваться со скоростью, которая будет выше темпов внешней энтропии.

Андрей САВИНЫХ, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.-0-

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