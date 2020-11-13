КОММЕНТАРИЙ завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игоря Карпова и завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрия Горбича

Комментарий заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, профессора Игоря Карпова и заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрия Горбича

Прочитали текст нашего коллеги, доцента Никиты Соловья, который обратился к председателю Совета Республики Наталье Ивановне Кочановой через социальную сеть Фейсбук. Это, конечно, хорошо, что сейчас есть возможность открыто высказать свое мнение. Однако нас удивили и расстроили как форма обращения к оппоненту, так и стилистика разговора. Нам всегда казалось, что в своей работе мы не давали возможности сотрудникам ощущать себя рабами или господами. Наоборот, стараемся обеспечивать их рост и развитие. Убеждены, что это наша задача, с которой мы справляемся. К сожалению, видимо, усталость от пандемического года накапливается у всех нас и дает о себе знать.

1. Никита Владимирович, как и многие высококвалифицированные специалисты кафедр, приглашался к обсуждению совместно, открыто и максимально доброжелательно рассматриваемых вопросов (в том числе на государственном уровне). Удивляет, что именно Никите Владимировичу, как становится понятно из его письма, не хватает общения. Ведь наряду со всеми специалистами, начиная с весны, он принимал участие в совещаниях комитета по здравоохранению Мингорисполкома, Министерства здравоохранения и у председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой. Именно она собирала экспертов в области инфекционных заболеваний. По этим вопросам у нас всегда была и есть возможность высказаться. Сотрудники медицинских кафедр и университетов, и академии участвовали в совещаниях, определяющих ключевые моменты оказания помощи пациентам с COVID-19. У нас всех всегда была и есть возможность высказаться очно, а не дистанционно. На правах учителя я (профессор Игорь Карпов), наверное, имею право сказать: вы видели когда-нибудь меня кричащим и раздраженным, разговаривающим с каждым из вас в неуважительном тоне? Этого не было и не будет. И как бы человек ни был раздражен при отстаивании своей правоты, тон дискуссии должен быть уважительным, врачебным и мужским.

2. Ситуация показала, что работать мы можем только все вместе. Профессионально и без лишних эмоций. Сейчас врачи владеют основными принципами диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы научились работать с этими пациентами.

3. Действительно, примерно у 20% пациентов заболевание может протекать тяжело (с развитием дыхательной недостаточности), около 5% таких пациентов станут еще и реанимационными. Последние и составляют основную проблему. Что касается статистических вопросов, любой практикующий врач может давать комментарий по этому поводу только с определенной долей вероятности. Добавим, что естественное течение заболевания у людей возрастных и с фоновыми заболеваниями является особенно тяжелым и, увы, иногда с летальным исходом на фоне развившихся осложнений. Наш коллега Никита Владимирович сам говорит об этом в одном из своих интервью интернет-изданию (3 ноября). По его словам, "мы можем не знать всех деталей системы регистрации этих случаев на уровне санитарно-эпидемиологической службы…". Кстати, то интервью - профессиональное и взвешенное. Не стоило в дальнейшем срываться на эмоции и противоречия. Общеизвестно, что работа в клинике требует тишины и взвешенного, спокойного подхода.

4. И еще хотим заметить - для врача нет разницы, кто перед ним - друг или враг, для врача нет разницы - свой или чужой, нет разницы между молодым и возрастным - для врача все равны, и все имеют право на помощь. Будем ценить то, что наработано за время первой волны - взаимопомощь, чувство локтя и профессионализм. Мы все - граждане этой страны. Нас гораздо большее объединяет, чем разделяет. Смысл нашей работы сейчас - снизить летальность, справиться с выпавшей нагрузкой, помогать друг другу в сложных ситуациях. Каждый высококвалифицированный специалист сейчас на счету и больше всего принесет пользы именно нуждающимся в ней пациентам. -0-