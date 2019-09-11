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11 сентября 2019, 08:50

Коммерческая недвижимость: инвестиции, растущие в цене

Грамотные инвестиции в коммерческую недвижимость – задача не из простых. Недостаточно создать красивую концепцию и прописать бизнес-план будущего дела, и уж совсем не стоит надеяться лишь на современное оборудование и технологии. В коммерческой недвижимости важно все, особенно ее месторасположение, транспортная доступность и даже престижность бизнесов по соседству. Многое определяет и то, как будет развиваться район, где приобретается помещение для коммерческих целей.

На чем базируется выгодность инвестиций? Разобраться в вопросе поможет пример крупнейшего белорусского застройщика компании "Дана Холдингз", активного участника многих международных инвестиционных проектов.

По словам председателя Совета директоров "Дана Холдингз" Вибора Мулича, проектирование и строительство многофункциональных проектов, включающих помещения коммерческого использования в жилых кварталах и зданиях – это тренд современного градостроения. Опыт развитых стран показал, что городские районы не должны превращаться в "спальники" – здесь надо создавать полный комплекс развлекательных и торговых услуг, предприятия общественного питания, спортивные клубы и сервисы службы быта.

Председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич
Председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса. Стоимость каждого квадратного метра помещений коммерческого назначения, которые были построены в комплексе "Маяк Минска", за прошедшие годы возросла более чем в два раза. Иными словами, те, кто вложился в приобретение этой недвижимости, за эти годы заработали не только на прибыльности своего бизнеса, но и на подорожании купленных помещений. Таким образом, инвестиции в перспективные, развивающиеся многофункциональные комплексы – это разумное и выгодное вложение средств не только для крупного, но и для малого бизнеса, – отметил Вибор Мулич.

Коммерческие помещения в доме "Микеланджело" жилого комплекса "Маяк Минска"
Коммерческие помещения в доме "Микеланджело" жилого комплекса "Маяк Минска"

Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса
Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса

Сегодня компания реализует один из крупнейших девелоперских проектов в Европе –многофункциональный комплекс "Минск Мир". Общая площадь застройки составляет около 3 млн. кв. метров, сегодня в работе уже около 1,2 млн. "квадратов". Здесь параллельно возводятся десять кварталов, приобрести квартиры и коммерческие помещения на данный момент уже можно в шести первых кварталах будущего комплекса.

Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"
Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"

"Минск Мир" – это город в городе. И дело не только в прекрасной инфраструктуре этого комплекса. Хотя, конечно, не отнять ни великолепное транспортное обеспечение этого уголка Минска, включая две строящиеся станции метро, ни многочисленные социальные объекты – поликлиники и школы, детские сады и торговые центры, развлекательные и спортивные сооружения, которые будут тут построены.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Есть и еще одна важная черта "города в городе" – новая городская среда. Современные жилые дома со свободными планировками квартир, скоростными бесшумными лифтами OTIS, застекленными лоджиями и панорамным остеклением, просторные дизайнерскими лобби с туалетными комнатами вместо привычных подъездов – это красиво.

Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Лобби дома "Марина"
Лобби дома "Марина"

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты OTIS
Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты OTIS

Жилье должно быть современным, отвечать требованиям времени. Именно поэтому первые этажи практически в каждом здании имеют помещения, предназначенные для коммерческого использования. Здесь будут салоны красоты и кофейни, тренажерные залы и аптеки, стоматологические и ветеринарные кабинеты, туристические бюро и пункты проката электротранспорта. Все что нужно! И при этом – прямо под рукой, буквально в твоем же доме.

И этим не исчерпываются преимущества комплекса "Минск Мир". Здесь будет построен Международный финансовый центр Minsk World, который призван стать точкой притяжения и средоточием иностранных инвестиций в нашу страну, своеобразной штаб-квартирой деловой активности как национального бизнеса, так и многих иностранных компаний.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Не случайно проект создания МФЦ Minsk World получил государственную поддержку на самом высоком уровне. С Международным финансовым центром Дубая (ОАЭ) было заключено правительственное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи, а еще ранее подобное соглашение с МФЦ Дубая заключила и компания "Дана Холдингз" – опыт коллег из этого эмирата, ставшего одной из важнейших финансовых столиц мира, для Минска крайне важен.

Примечательно, что именно в эти дни МФЦ Minsk World из перспективного проекта превращается в реальный объект будущего строительства – "Дана Холдингз" начинает непосредственные работы над деловым центром комплекса. В Минск приехали эксперты, чей взгляд на перспективы МФЦ представляет для белорусской стороны большой интерес. Ведь комплекс "Минск Мир" должен стать не только престижным и качественным жилым пространством, но и успешным коммерческим проектом для всех представителей бизнеса, намеревающихся инвестировать в его строительство.

Архитектор Дарко Попович управляет компанией, которая работает в Белграде и Дубае, причем именно в Дубае он прожил последние 20 лет. Участвовал в строительстве всех зданий эмирата, высота которых превышала 400 метров. Сейчас его компания задействована в проекте Eagle Hills по строительству нового грандиозного комплекса с небоскребами "Белград на воде", который строится в сербской столице.

Архитектор из Дубая Дарко Попович
Архитектор из Дубая Дарко Попович

– Мы надеемся, что наш опыт проектирования и строительства поможет добиться успеха проекту Международного финансового центра в Минске. Должен сказать, что это действительно будет очень похоже на Дубай. И я считаю невероятным достижением стремление реализовать такой тип застройки здесь, в Минске. Это смотрится достаточно необычно и отличается от любых других проектов в вашем городе, – отметил Дарко Попович. –Застройщик хотел достичь эффекта, чтобы в башнях Minsk World, как в зеркале, отразилась архитектура набережной Дубая, и это полностью удалось.

О своих впечатлениях от комплекса "Минск Мир" рассказал и сербский архитектор Урош Маркович, который подчеркнул, что хотел бы привнести свой опыт и знания в проект по созданию "города в городе". Опыт специалиста международного уровня, который будет участвовать в проектировании комплекса и консультировать коллег, очень важен для компании, стремящейся к реализации проекта самых высоких стандартов.

Архитектор Урош Маркович
Архитектор Урош Маркович

– Я вижу разительное отличие: от территории старого аэропорта и неиспользуемой в прошлом земли до города новой современной архитектуры, который предполагает качественное улучшение жизни людей. Минчане уже вживаются в этот новый район, ведь там есть все необходимое: семейные игровые площадки, велосипедные дорожки, спортивные тренажеры, – отметил Урош Маркович.

Комплекс "Минск Мир" – это во многом стартовая площадка для развития бизнеса. И не только крупных, состоятельных структур, но и для небольших семейных предприятий. Особенно хорошо открывающиеся перспективы в инвестициях в коммерческую недвижимость нового комплекса понимают молодые и активные бизнесмены.

Например, для Кирилла Берковского знакомство с "Дана Холдингз" началось с приобретения квартиры в комплексе "Маяк Минска".

– Это был примерно 2013 год, цена квадратного метра нас устроила, плюс ко всему очень понравилось расположение этого комплекса – и метро, и близко к центру, и рядом кольцевая. А потом моя супруга со своей сестрой решили открыть здесь же свой бизнес. Они оценили, сколько в "Маяке Минска" бывает людей, как привлекателен торговый центр "Дана Молл". И пришли к выводу, что надо открыть салон красоты. Арендовали помещение – и дело завертелось, – улыбается Кирилл.

Девушки не разочаровались в выборе –клиентов у салона "Маверони" достаточно. А супруг сделал свои выводы и планирует расширять бизнес.

– Аренда не столь привлекательна, как владение коммерческим помещением. Цена квадратного метра постоянно растет. Поэтому для своего бизнеса мы с партнером рассматриваем уже не аренду, а покупку помещения – как здесь, так и в новом комплексе "Минск Мир". Я уверен, что эти инвестиции себя оправдают, – отметил бизнесмен.

Партнеры хотят открыть офис страхового брокера All Insurance и ведут сейчас переговоры с застройщиком.

– "Минск Мир" будет финансовым центром Беларуси. И это очень выгодная инвестиция в будущее, ведь Международный финансовый центр – это множество компаний, юридических лиц, у которых будут очень востребованы услуги страхового брокера. А цена квадратного метра коммерческой недвижимости в будущем комплексе сейчас наиболее привлекательна, – считает Евгений Войнич, партнер Кирилла.

Евгений Войнич и Кирилл Берковский
Евгений Войнич и Кирилл Берковский

Резюмируя, друзья-партнеры подчеркнули:

– Если коротко: в комплексе "Минск Мир" создается Международный финансовый центр. И если быть в бизнесе – быть надо там!

В этом же уверен и Евгений Павленков, который в комплексе "Маяк Минска" приобрел коммерческое помещение площадью 100 кв. метров в собственность и открыл здесь эспрессо-бар The Coffee Room.

– Попробовали сделать что-то новое – и все получилось! Выбрал "Маяк Минска" потому, что это развивающийся проект и здесь очень выгодные инвестиции. Стоила площадь достаточно дорого, но получен отличный результат, – рассказал Евгений.

Предприниматель считает, что бизнес должен развиваться, поэтому собирается продолжить сотрудничество с "Дана Холдингз".

– Следующий шаг – это приобретение помещения примерно такого же плана в комплексе "Минск Мир". Цена сейчас получается очень привлекательной, люди там будут жить активные и открытые ко всему новому. А самое главное – перспективные соседи. Концентрация разных бизнесов в одном месте помогает развиваться каждому по отдельности, а также всем вместе, – считает Евгений Павленков.

Евгений Павленков
Евгений Павленков

Бизнесмены абсолютно правы: самыми выгодными инвестиции в коммерческую недвижимость получаются на старте проекта. Когда район окончательно заселен и обжит, цена каждого метра повышается в разы, да и не каждый собственник захочет расставаться с золотой жилой в выгодном месте. А значит, придется довольствоваться арендой, а не владением, что существенно понизит прибыльность бизнеса.

Время – деньги, так что не стоит его терять!

Приобрести коммерческую недвижимость у застройщика компании "Дана Холдингз" можно в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев", а также в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирует подбор подходящего варианта финансирования – объекты юридическим лицам продаются в рассрочку, в кредит под 4,99% в первые три года, в лизинг, а также на условиях долевого строительства.

Проконсультироваться о наличии подходящих вариантов коммерческой недвижимости можно по телефону 7675 (для мобильных операторов) или +375 17 269 32 90. Отдел продаж работает ежедневно по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1 этаж.

Лучшее время инвестировать в будущее!

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