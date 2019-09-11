Коммерческая недвижимость: инвестиции, растущие в цене

Грамотные инвестиции в коммерческую недвижимость – задача не из простых. Недостаточно создать красивую концепцию и прописать бизнес-план будущего дела, и уж совсем не стоит надеяться лишь на современное оборудование и технологии. В коммерческой недвижимости важно все, особенно ее месторасположение, транспортная доступность и даже престижность бизнесов по соседству. Многое определяет и то, как будет развиваться район, где приобретается помещение для коммерческих целей.

На чем базируется выгодность инвестиций? Разобраться в вопросе поможет пример крупнейшего белорусского застройщика компании "Дана Холдингз", активного участника многих международных инвестиционных проектов.

По словам председателя Совета директоров "Дана Холдингз" Вибора Мулича, проектирование и строительство многофункциональных проектов, включающих помещения коммерческого использования в жилых кварталах и зданиях – это тренд современного градостроения. Опыт развитых стран показал, что городские районы не должны превращаться в "спальники" – здесь надо создавать полный комплекс развлекательных и торговых услуг, предприятия общественного питания, спортивные клубы и сервисы службы быта.

Председатель Совета директоров "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса. Стоимость каждого квадратного метра помещений коммерческого назначения, которые были построены в комплексе "Маяк Минска", за прошедшие годы возросла более чем в два раза. Иными словами, те, кто вложился в приобретение этой недвижимости, за эти годы заработали не только на прибыльности своего бизнеса, но и на подорожании купленных помещений. Таким образом, инвестиции в перспективные, развивающиеся многофункциональные комплексы – это разумное и выгодное вложение средств не только для крупного, но и для малого бизнеса, – отметил Вибор Мулич.

Коммерческие помещения в доме "Микеланджело" жилого комплекса "Маяк Минска"

Коммерческая недвижимость в жилых зданиях – это не только удобство и комфорт горожан, но и выгодные инвестиции для бизнеса

Сегодня компания реализует один из крупнейших девелоперских проектов в Европе –многофункциональный комплекс "Минск Мир". Общая площадь застройки составляет около 3 млн. кв. метров, сегодня в работе уже около 1,2 млн. "квадратов". Здесь параллельно возводятся десять кварталов, приобрести квартиры и коммерческие помещения на данный момент уже можно в шести первых кварталах будущего комплекса.

Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"

"Минск Мир" – это город в городе. И дело не только в прекрасной инфраструктуре этого комплекса. Хотя, конечно, не отнять ни великолепное транспортное обеспечение этого уголка Минска, включая две строящиеся станции метро, ни многочисленные социальные объекты – поликлиники и школы, детские сады и торговые центры, развлекательные и спортивные сооружения, которые будут тут построены.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Есть и еще одна важная черта "города в городе" – новая городская среда. Современные жилые дома со свободными планировками квартир, скоростными бесшумными лифтами OTIS, застекленными лоджиями и панорамным остеклением, просторные дизайнерскими лобби с туалетными комнатами вместо привычных подъездов – это красиво.

Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Лобби дома "Марина"

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты OTIS

Жилье должно быть современным, отвечать требованиям времени. Именно поэтому первые этажи практически в каждом здании имеют помещения, предназначенные для коммерческого использования. Здесь будут салоны красоты и кофейни, тренажерные залы и аптеки, стоматологические и ветеринарные кабинеты, туристические бюро и пункты проката электротранспорта. Все что нужно! И при этом – прямо под рукой, буквально в твоем же доме.

И этим не исчерпываются преимущества комплекса "Минск Мир". Здесь будет построен Международный финансовый центр Minsk World, который призван стать точкой притяжения и средоточием иностранных инвестиций в нашу страну, своеобразной штаб-квартирой деловой активности как национального бизнеса, так и многих иностранных компаний.

Международный финансовый центр Minsk World

Не случайно проект создания МФЦ Minsk World получил государственную поддержку на самом высоком уровне. С Международным финансовым центром Дубая (ОАЭ) было заключено правительственное соглашение о сотрудничестве и консультативной помощи, а еще ранее подобное соглашение с МФЦ Дубая заключила и компания "Дана Холдингз" – опыт коллег из этого эмирата, ставшего одной из важнейших финансовых столиц мира, для Минска крайне важен.

Примечательно, что именно в эти дни МФЦ Minsk World из перспективного проекта превращается в реальный объект будущего строительства – "Дана Холдингз" начинает непосредственные работы над деловым центром комплекса. В Минск приехали эксперты, чей взгляд на перспективы МФЦ представляет для белорусской стороны большой интерес. Ведь комплекс "Минск Мир" должен стать не только престижным и качественным жилым пространством, но и успешным коммерческим проектом для всех представителей бизнеса, намеревающихся инвестировать в его строительство.

Архитектор Дарко Попович управляет компанией, которая работает в Белграде и Дубае, причем именно в Дубае он прожил последние 20 лет. Участвовал в строительстве всех зданий эмирата, высота которых превышала 400 метров. Сейчас его компания задействована в проекте Eagle Hills по строительству нового грандиозного комплекса с небоскребами "Белград на воде", который строится в сербской столице.

Архитектор из Дубая Дарко Попович

– Мы надеемся, что наш опыт проектирования и строительства поможет добиться успеха проекту Международного финансового центра в Минске. Должен сказать, что это действительно будет очень похоже на Дубай. И я считаю невероятным достижением стремление реализовать такой тип застройки здесь, в Минске. Это смотрится достаточно необычно и отличается от любых других проектов в вашем городе, – отметил Дарко Попович. –Застройщик хотел достичь эффекта, чтобы в башнях Minsk World, как в зеркале, отразилась архитектура набережной Дубая, и это полностью удалось.

О своих впечатлениях от комплекса "Минск Мир" рассказал и сербский архитектор Урош Маркович, который подчеркнул, что хотел бы привнести свой опыт и знания в проект по созданию "города в городе". Опыт специалиста международного уровня, который будет участвовать в проектировании комплекса и консультировать коллег, очень важен для компании, стремящейся к реализации проекта самых высоких стандартов.

Архитектор Урош Маркович

– Я вижу разительное отличие: от территории старого аэропорта и неиспользуемой в прошлом земли до города новой современной архитектуры, который предполагает качественное улучшение жизни людей. Минчане уже вживаются в этот новый район, ведь там есть все необходимое: семейные игровые площадки, велосипедные дорожки, спортивные тренажеры, – отметил Урош Маркович.

Комплекс "Минск Мир" – это во многом стартовая площадка для развития бизнеса. И не только крупных, состоятельных структур, но и для небольших семейных предприятий. Особенно хорошо открывающиеся перспективы в инвестициях в коммерческую недвижимость нового комплекса понимают молодые и активные бизнесмены.

Например, для Кирилла Берковского знакомство с "Дана Холдингз" началось с приобретения квартиры в комплексе "Маяк Минска".

– Это был примерно 2013 год, цена квадратного метра нас устроила, плюс ко всему очень понравилось расположение этого комплекса – и метро, и близко к центру, и рядом кольцевая. А потом моя супруга со своей сестрой решили открыть здесь же свой бизнес. Они оценили, сколько в "Маяке Минска" бывает людей, как привлекателен торговый центр "Дана Молл". И пришли к выводу, что надо открыть салон красоты. Арендовали помещение – и дело завертелось, – улыбается Кирилл.

Девушки не разочаровались в выборе –клиентов у салона "Маверони" достаточно. А супруг сделал свои выводы и планирует расширять бизнес.

– Аренда не столь привлекательна, как владение коммерческим помещением. Цена квадратного метра постоянно растет. Поэтому для своего бизнеса мы с партнером рассматриваем уже не аренду, а покупку помещения – как здесь, так и в новом комплексе "Минск Мир". Я уверен, что эти инвестиции себя оправдают, – отметил бизнесмен.

Партнеры хотят открыть офис страхового брокера All Insurance и ведут сейчас переговоры с застройщиком.

– "Минск Мир" будет финансовым центром Беларуси. И это очень выгодная инвестиция в будущее, ведь Международный финансовый центр – это множество компаний, юридических лиц, у которых будут очень востребованы услуги страхового брокера. А цена квадратного метра коммерческой недвижимости в будущем комплексе сейчас наиболее привлекательна, – считает Евгений Войнич, партнер Кирилла.

Евгений Войнич и Кирилл Берковский

Резюмируя, друзья-партнеры подчеркнули:

– Если коротко: в комплексе "Минск Мир" создается Международный финансовый центр. И если быть в бизнесе – быть надо там!

В этом же уверен и Евгений Павленков, который в комплексе "Маяк Минска" приобрел коммерческое помещение площадью 100 кв. метров в собственность и открыл здесь эспрессо-бар The Coffee Room.

– Попробовали сделать что-то новое – и все получилось! Выбрал "Маяк Минска" потому, что это развивающийся проект и здесь очень выгодные инвестиции. Стоила площадь достаточно дорого, но получен отличный результат, – рассказал Евгений.

Предприниматель считает, что бизнес должен развиваться, поэтому собирается продолжить сотрудничество с "Дана Холдингз".

– Следующий шаг – это приобретение помещения примерно такого же плана в комплексе "Минск Мир". Цена сейчас получается очень привлекательной, люди там будут жить активные и открытые ко всему новому. А самое главное – перспективные соседи. Концентрация разных бизнесов в одном месте помогает развиваться каждому по отдельности, а также всем вместе, – считает Евгений Павленков.

Евгений Павленков

Бизнесмены абсолютно правы: самыми выгодными инвестиции в коммерческую недвижимость получаются на старте проекта. Когда район окончательно заселен и обжит, цена каждого метра повышается в разы, да и не каждый собственник захочет расставаться с золотой жилой в выгодном месте. А значит, придется довольствоваться арендой, а не владением, что существенно понизит прибыльность бизнеса.

Время – деньги, так что не стоит его терять!

Приобрести коммерческую недвижимость у застройщика компании "Дана Холдингз" можно в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев", а также в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирует подбор подходящего варианта финансирования – объекты юридическим лицам продаются в рассрочку, в кредит под 4,99% в первые три года, в лизинг, а также на условиях долевого строительства.

Проконсультироваться о наличии подходящих вариантов коммерческой недвижимости можно по телефону 7675 (для мобильных операторов) или +375 17 269 32 90. Отдел продаж работает ежедневно по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1 этаж.

Лучшее время инвестировать в будущее!

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