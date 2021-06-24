Коммунальный транспорт на чистой энергии и отечественные электромобили - эксперты о перспективах

О том, какое место занимает Беларусь на мировой карте электротранспорта и когда по дорогам страны побегут автомобили на электрическом ходу отечественного производства, рассказывают участники круглого стола, который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

Участники круглого стола:

Сергей Кабишов, заместитель начальника управления - начальник отдела инновационной деятельности научно-технического управления Министерства промышленности;

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси;

Наталия Инчина - начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы Минприроды;

Наталья Лейченко - начальник главного управления концерна "Белнефтехим";

Алексей Никитенко - начальник управления перспективных энергетических технологий РУП "ПО "Белоруснефть".

Сергей Кабишов:По оценке агентства Bloomberg, спрос на электромобили будет только увеличиваться. Этому способствуют меры господдержки по развитию электротранспорта, рост его производства и снижение стоимости комплектующих - в первую очередь аккумуляторных батарей - самого дорогого узла такой техники. По итогам 2020-го средняя стоимость батареи составила $135 за 1 кВт·ч, что примерно на 13% дешевле 2019 года. Тенденция снижения цены агрегата будет сохраняться - за счет увеличения объемов выпуска, внедрения новых конструкций, технологий и способов накопления электроэнергии, а также финансирования разработок и производства рядом ведущих компаний мира - от известных Tesla, Mercedes до набирающих популярность китайских компаний. Активно участвуют в этом процессе и наши ученые: НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Объединенный институт машиностроения.

Мы пойдем по пути увеличения количества таких авто и роста зарядных станций. Нам также нужно развивать и сервисное обслуживание электромобилей, обучать специалистов. Предстоит решить проблему утилизации такой техники.

Правительством утверждена Комплексная программа развития электротранспорта до 2025 года. В нее включены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые выполняются согласно научно-техническим программам и госпрограммы, заказчик которой - Академия наук. Главный их акцент сделан на развитие общественного городского электротранспорта и, в частности, электробусов, троллейбусов с автономным ходом. Такая техника, а также классические троллейбусы, которые являются потребителями электроэнергии, используются на улицах наших городов, позволяют уменьшить количество вредных выбросов.

Видим перспективы в переводе коммунальной техники и, в частности, мусоровозов на экологически чистую электрическую энергию. Это даст значительную экономию и обеспечит чистоту воздуха, которым мы дышим.

Александр Белевич: Наш институт освоил проектирование электродвигателей, сделав важный шаг в изготовлении электромобилей с белорусской начинкой. Мы тесно работаем с Минским автомобильным и Минским тракторным заводами. ОАО "Белкоммунмаш", традиционно производящее троллейбусы, уже продает электробусы, оснащенные собственной компонентной базой.

Не забыта и тема выпуска легкового авто. Речь идет о создании электромобиля типа минивэн с китайской фирмой Joy Long, на котором я приехал сюда на круглый стол. Готова компонентная база. Стоит вопрос о сертификации, которая возможна при наличии производства, но его пока нет. Причина - производитель не видит рынка сбыта: белорусский ограничен, а в Российской Федерации тема электротранспорта только начинает раскачиваться. Китайский партнер интересуется мерами господдержки в наших странах. Как показывает опыт, бурный рост выпуска такой техники начинается именно с поддержки покупателей. Если она есть - растет выпуск. Как только программы сворачиваются - падают продажи.

Наталия Инчина:Сегодня 80% всего автотранспорта - это личные машины. Так что при замещении углеводородного топлива на электрическое будет вноситься существенный вклад в охрану окружающей среды. Это положительно скажется и на улучшении климата - уменьшатся выбросы парниковых газов. Сегодня порядка 4,5% их приходится на автомобили. С ростом электротранспорта мы убьем сразу двух зайцев - уменьшим выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Единственное, на мой взгляд, такие авто должны быть немного дешевле. Я пока не могу пересесть на электромобиль из-за его высокой цены.

С тех пор как в 2013 году заработала Стратегия по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь до 2020-го, выбросы сократились. Только в 2020-м по отношению к 2019-му - на 7%. Это не может не радовать. В Беларуси идет работа над Стратегией долгосрочного развития с низким уровнем парниковых газов до 2050 года, которая также охватывает транспортный сектор. Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению по климату: мы взяли на себя обязательства к 2030 году значительно уменьшить выбросы парниковых газов.

Наталья Лейченко:Развитие сети электрозаправочных станций в стране идет опережающими темпами в сравнении с ростом парка электротранспорта. На 1 мая их уже было 450. К концу года число ЭЗС вырастет до 600. То есть будет создана базовая модель сети ЭЗС, позволяющая комфортно и беспрепятственно передвигаться на электромобиле с пробегом 150-200 км по всей территории республики.

Дальнейшее расширение зарядной инфраструктуры будет идти с учетом роста электромобильного парка и уровнем загрузки сети ЭЗС. Вместе с тем хочу отметить следующий факт. Нефтеперерабатывающая отрасль страны в полной мере обеспечивает потребности внутреннего рынка в моторном топливе и других видах нефтепродуктов. Отрасль формирует значительную часть налоговых поступлений за счет НДС, акцизов, экспортных пошлин, налога на прибыль и иных налоговых поступлений и сборов. Только налоговые перечисления нефтеперерабатывающих заводов в 2020 году составили порядка $650 млн.

Развитие электротранспорта в стране стимулируется значительными, в том числе налоговыми, льготами. При этом очевидно, что его развитие будет сопровождаться сокращением использования автомобилей с ДВС и уменьшением потребления автомобильного топлива. Это неизбежно приведет к снижению объема производства нефтепродуктов и загрузки белорусских НПЗ. Считаем, что дальнейшее развитие электрозарядной инфраструктуры должно идти с максимальным использованием для этих целей оборудования, произведенного в Беларуси. При стимулировании развития электротранспорта нужно учитывать снижение роли нефтеперерабатывающего комплекса и предпринимать необходимые меры по замещению выпадающих доходов бюджета за счет других отраслей - в первую очередь отечественного производства электротранспорта, ЭЗС и комплектующим к ним.

Алексей Никитенко: В 2018 году принят указ Президента о стимулировании использования электромобилей. Документ появился, когда такую технику начали выпускать в массовом сегменте. С этого момента стал формироваться и белорусский рынок электромобилей, правда, бэушных.

Сегодня наша страна обладает крупнейшей в СНГ сетью зарядных станций. Первую из них "Белоруснефть" установила в 2014-м. К 2022 году новые станции появятся в разных регионах, в том числе в Новополоцке, Полоцке, Барановичах. Планируется установка новых зарядных станций. Число электротранспорта на дорогах страны будет расти - до конца текущего года ожидаем до 5 тыс. авто.

Затраты на 100 км пробега электромобиля и среднего авто с двигателем внутреннего сгорания, который потребляет 8 л топлива на 100 км, составляют соответственно Br6 и Br15. То есть электромобиль в 2,5 раза экономичнее. Затраты на его техобслуживание также ниже - в 3 раза.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-