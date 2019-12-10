10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерская фабрика "Коммунарка" произвела уже 1 млн новогодних подарков, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Иван Данченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже произвели 1 млн новогодних подарков. Еще сделаем примерно 200 тыс. Всего страна изготавливает 2,5 млн подарков, так что наша доля будет около половины", - сказал Иван Данченко. В прошлом году объем производства на предприятии был несколько меньше - 1050 подарков.

Подарки выпускаются в виде мягких игрушек, в форме тубы, чемоданчиков, подушек, мешочков и рюкзачков. Их масса составляет от 300 г до 3 кг. Реализация осуществляется через торговые объекты, республиканские сети, профсоюзные организации, тендеры.

Кондитерская фабрика специализируется на выпуске шоколада, конфет, какао-порошка, вафель. Предприятие имеет более чем вековую историю. Производственные мощности составляют 30 тыс. т сладкой продукции в год (более 250 наименований).-0-