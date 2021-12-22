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Общество
22 декабря 2021, 11:29

"Коммунарка" выпустит более миллиона новогодних подарков

Новости темы "Премия "Лидер потребительского рынка""
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В седьмой раз отмечены лидеры потребительского рынка Беларуси

Белорусы, по традиции покупающие новогодние подарки от "Коммунарки", могут познакомиться с новыми вкусами уже сейчас. К Новому году предприятие выпустит 1150 тыс. подарков весом от 0,3 до 3,5 кг – в виде мягких игрушек, чемоданчиков, домиков, теремков, подушек, мешочков и рюкзачков.

Сладкие подарки в широком ассортименте и красочном оформлении наполнены шоколадом, шоколадными конфетами и обязательно – новыми видами кондитерских изделий. Все приготовлено из качественного сырья. В линейке сезонных кондитерских подарков – 45 наименований. Цена колеблется от 4 до 35 рублей.

В фирменных магазинах "Коммунарки", которых по стране 19, можно сформировать новогодний подарок по своему вкусу, а по желанию покупателей его могут оформить в деревянную или картонную стилизованную упаковку.

В этом году предприятию исполнилось 115 лет, и оно по-прежнему в числе тех белорусских компаний, которые пристальное внимание уделяют инновациям и эффективности производства, а также строго следят за качеством выпускаемой продукции. Именно эти составляющие успеха позволили завоевать Гран-при премии "Лидер потребительского рынка – 2021" в номинации "Кондитерские изделия" (за выпуск конфет "Беловежская пуща" с черничным, яблочным, клюквенным пюре, а также тыквенным).

Но это не единственная награда "Коммунарки" – диплом лауреата премии "Лидер потребительского рынка – 2021" в номинации "Шоколад" предприятие получило за выпуск шоколада "Президент" молочный (100 г). Кроме того, за высокий профессионализм, компетентность и эффективное управление персоналом дипломом "Лидер управления" награжден генеральный директор Совместного открытого акционерного общества "Коммунарка" Сергей Анатольевич Анюховский.

Как отметил генеральный директор, на предприятии пристальное внимание уделяется инвестиционному и инновационному направлениям: "Один из наших приоритетов – обновление производственных мощностей. Это позволяет нам оперативно реагировать на запросы рынка и удовлетворять их. С 2012 года на фабрике осуществлялась крупномасштабная модернизация, которая позволила существенно нарастить объемы производства – более чем в 1,5 раза. В 2019 году установлена полнокомплектная линия по производству кондитерских изделий способом "холодный штамп". Кондитерская фабрика "Коммунарка" стала первым предприятием в Беларуси, производящим шоколад с двухслойными начинками. В этом году эта линия была модернизирована, и мы увеличили объем производства шоколада в три раза", – рассказал Сергей Анюховский.

Однако предприятие нацелено не на увеличение объемов, хотя и это безусловно важно, но и на выпуск натурального, полезного и оригинального продукта – именно три эти тенденции главенствуют сегодня на рынке кондитерских изделий в мире.

"Мероприятия по модернизации позволили нам значительно улучшить качество и ассортимент выпускаемой продукции, снизить затраты на ее производство и повысить конкурентоспособность. "Так как нам приходится конкурировать на внешнем рынке с продукцией лучших мировых производителей, "Коммунарка" должна соответствовать самым высоким мировым стандартам качества. Мы активно смотрим за тенденциями, за продукцией транснациональных компаний, отслеживаем новинки. В некоторых случаях мы не только не уступаем им, но и опережаем. Подтверждением служит то, что в этом году нам удалось расширить географию экспорта: "Коммунарка" поставляет свою продукцию более чем в 25 стран мира", – отметил генеральный директор СОАО "Коммунарка".

Основной объем поставок лидера отрасли идет в Россию, серьезные объемы кондитерских изделий и шоколада поставляются в Китай, Украину и США – на долю этих четырех стран приходится порядка 90% экспорта предприятия. Причем в Китай поставки в этом году значительно выросли. Новыми рынками, которые "Коммунарка" освоила в этом году, стали ОАЭ и ЮАР. В 2021-м отгрузка кондитерских изделий осуществлялась также в Малайзию, Японию и Ирак. В планах на следующий год – поставки шоколада в Египет и Катар, в котором пройдет чемпионат мира по футболу и куда (если пандемия не помешает) съедутся гости со всех стран мира. Пусть у них появится возможность продегустировать шоколад от "Коммунарки" с новыми вкусами, в том числе с натуральным пюре и соленой карамелью.

Как сообщалось ранее, церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2021" состоялась 15 декабря в столичном "Президент-Отеле". В этом году премии вручена в седьмой раз и ее обладателями стали 43 белорусских предприятия, производящих продукты питания, товары народного потребления, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

Ежегодная Республиканская премия " Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "Медиа Партнер", работающей в Республике Беларусь более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За это время ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33

Генеральный информационный партнер – Радио МИР

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